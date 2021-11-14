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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor istedi Galatasaray alıyor! Marko Livaja... (GS spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılar forvetlerden beklediği katkıyı göremezken, devre arasında bu bölgeye takviye yapma kararı aldı. Cimbom, bir süre önce Beşiktaş ve Trabzonspor'la adı geçen Marko Livaja'yı transfer listesine aldı ve Hırvat yıldızın menajeriyle ilk görüşmesini gerçekleştirdi. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor istedi Galatasaray alıyor! Marko Livaja... (GS spor haberi)

Galatasaray, Ocak ayında kadrosuna kaliteli bir forvet almakta kararlı... Teknik Direktör Fatih Terim takımdaki gol sorununa çözüm bulmak için arayışlarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor istedi Galatasaray alıyor! Marko Livaja... (GS spor haberi)

Takvim'in haberine göre; Bu isim daha önce Türk takımlarının gündemine gelen Marko Livaja... Bilindiği gibi tecrübeli oyuncuyla Trabzonspor ve Beşiktaş ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti... Galatasaray'ın Hırvat yıldızın menajeri ile bir araya geldiği ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, transfer sürecini fazla uzatmadan Ocak ayının ilk günlerinde sonlandırmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor istedi Galatasaray alıyor! Marko Livaja... (GS spor haberi)

28 yaşındaki oyuncunun Hajduk Split ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Takımının vazgeçilmez ismi haline gelen Marko Livaja bu sezon 16 resmi maçta şans buldu. 28 yaşındaki golcü futbolcu bu karşılaşmalarda rakip fileleri 11 kez havalandırırken 3 de asist yaptı.

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