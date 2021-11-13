SPOR HABERİ: Gedson Fernandes trafik kazası geçirdi! Son durumu...

Galatasaray'da kiralık olarak forma giymesinin ardından kulübü Benfica'ya dönen Gedson Fernandes, Portekiz'de Setubal yakınlarında trafik kazası geçirdi.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Fernandes'in aracı, önündeki araca çarptı. Yıldız futbolcunun aracının arkasına da bir başka araç çarptı.

Gedson Fernandes ve kazaya karışan diğer kişilerin kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Kazada sadece maddi hasar oluştuğu kaydedildi. Kaza sonrası kulüp yetkililerinin Gedson'a evine kadar eşlik ettiği bilgisi verildi.