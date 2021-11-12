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UEFA'dan Galatasaray'a cevap! Lokomotiv maçı tekrar edilecek mi?

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, sahasında ağırladığı ve 1-1 berabere kaldığı Lokomotiv Moskova maçının tekrar edilmesi için UEFA'ya başvuruda bulunmuştu. UEFA'dan yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların konuya yönelik talebinin kabul edilmediği duyuruldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 15:50 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 16:00
UEFA'dan Galatasaray'a cevap! Lokomotiv maçı tekrar edilecek mi?

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçı için gerçekleştirdiği itiraz geri çevrildi. UEFA tarafından yapılan açıklamada sarı-kırmızılıların konuya yönelik talebinin kabul edilmediği duyuruldu.

İsviçreli hakem Sandro Scharer'ın, Lokomotiv futbolcusu Dmitry Zhivoglyadov'a çift sarı kart gösterip oyundan ihraç etmediği savunulmuştu. Galatasaray, UEFA'ya hükmen galibiyet veya maç tekrarı için başvuru yapmıştı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray AŞ ile Lokomotiv Moskova arasında 4 Kasım 2021'de oynanan müsabakayla ilgili Galatasaray'ın yaptığı itiraza ilişkin olarak UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu aşağıdaki kararı aldı: Galatasaray AŞ tarafından yapılan itiraz kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

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