GALATASARAY HABERİ: Avrupa kulüpleri Kerem Aktürkoğlu için yarışa girdi! İşte o takımlar... (GS spor haberi)

Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Stuttgart ve Freiburg , Kerem için Galatasaray 'ın kapısını aşındırıyor. Menajerler aracılığıyla gelen teklifler ise henüz ciddiyet kazanmadı.

TRİBÜNDEN TAKİP ETTİLER



Takvim'in haberine göre; Cimbom'un yıldızı için bir başka teklif ise Fransa'dan geldi. Ligue 1'in köklü kulüplerinden Lyon, Kerem Aktürkoğlu için transfer atağında... Gaziantep maçını tribünden izlediler. Onlar da devre arasının gelmesini bekliyor.



