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GALATASARAY HABERİ: Avrupa kulüpleri Kerem Aktürkoğlu için yarışa girdi! İşte o takımlar... (GS spor haberi)

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına girdi. Almanya'dan Stuttgart ve Freiburg, Fransa'dan ise Lyon, sarı kırmızılıların yıldızı Kerem Aktürkoğlu için yarış halinde... Teklifler 8 milyon Euro seviyesinde ancak Cimbom, transfere onay vermiyor. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2021 Salı 06:50
GALATASARAY HABERİ: Avrupa kulüpleri Kerem Aktürkoğlu için yarışa girdi! İşte o takımlar... (GS spor haberi)

G.Saray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın önemli kulüplerinin kıskacında... Sarı-Kırmızılılar'ın 23 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu için Alman ve Fransız kulüpleri sıraya girmiş durumda.

GALATASARAY HABERİ: Avrupa kulüpleri Kerem Aktürkoğlu için yarışa girdi! İşte o takımlar... (GS spor haberi)

Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Stuttgart ve Freiburg, Kerem için Galatasaray'ın kapısını aşındırıyor. Menajerler aracılığıyla gelen teklifler ise henüz ciddiyet kazanmadı.

GALATASARAY HABERİ: Avrupa kulüpleri Kerem Aktürkoğlu için yarışa girdi! İşte o takımlar... (GS spor haberi)

TRİBÜNDEN TAKİP ETTİLER

Takvim'in haberine göre; Cimbom'un yıldızı için bir başka teklif ise Fransa'dan geldi. Ligue 1'in köklü kulüplerinden Lyon, Kerem Aktürkoğlu için transfer atağında... Gaziantep maçını tribünden izlediler. Onlar da devre arasının gelmesini bekliyor.

GALATASARAY HABERİ: Avrupa kulüpleri Kerem Aktürkoğlu için yarışa girdi! İşte o takımlar... (GS spor haberi)

DEVRE ARASINI BEKLİYOR

Ancak Galatasaray konuşulan rakamlara 'Evet' demeyecek... 3 kulüp de ortalama 8 milyon Euro seviyelerine çıktı. Galatasaray ise oyuncusuyla devre arasında yeni bir sözleşme imzalamak istiyor. Bu sözleşmeye serbest kalma maddesini de eklemeyi planlıyor.


GALATASARAY HABERİ: Avrupa kulüpleri Kerem Aktürkoğlu için yarışa girdi! İşte o takımlar... (GS spor haberi)

20 MAÇTA 5 GOL VE 4 ASİSTİ VAR

Kerem Aktürkoğlu bu sezon ortaya koyduğu futbolla dikkat çekiyor. 20 maça çıkan genç yıldız 5 gol atarken 4 de asiste imza attı.

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