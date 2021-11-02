GALATASARAY HABERİ: Avrupa kulüpleri Kerem Aktürkoğlu için yarışa girdi! İşte o takımlar... (GS spor haberi)

G.Saray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın önemli kulüplerinin kıskacında... Sarı-Kırmızılılar'ın 23 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu için Alman ve Fransız kulüpleri sıraya girmiş durumda.
G.Saray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın önemli kulüplerinin kıskacında... Sarı-Kırmızılılar'ın 23 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu için Alman ve Fransız kulüpleri sıraya girmiş durumda.
Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Stuttgart ve Freiburg, Kerem için Galatasaray'ın kapısını aşındırıyor. Menajerler aracılığıyla gelen teklifler ise henüz ciddiyet kazanmadı.
TRİBÜNDEN TAKİP ETTİLER
Takvim'in haberine göre; Cimbom'un yıldızı için bir başka teklif ise Fransa'dan geldi. Ligue 1'in köklü kulüplerinden Lyon, Kerem Aktürkoğlu için transfer atağında... Gaziantep maçını tribünden izlediler. Onlar da devre arasının gelmesini bekliyor.
DEVRE ARASINI BEKLİYOR
Ancak Galatasaray konuşulan rakamlara 'Evet' demeyecek... 3 kulüp de ortalama 8 milyon Euro seviyelerine çıktı. Galatasaray ise oyuncusuyla devre arasında yeni bir sözleşme imzalamak istiyor. Bu sözleşmeye serbest kalma maddesini de eklemeyi planlıyor.
20 MAÇTA 5 GOL VE 4 ASİSTİ VAR
Kerem Aktürkoğlu bu sezon ortaya koyduğu futbolla dikkat çekiyor. 20 maça çıkan genç yıldız 5 gol atarken 4 de asiste imza attı.