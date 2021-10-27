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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündem 6 numara ve kaleci transferi! Muslera...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da, Beşiktaş'a 2-1 kaybedilen derbi maçı sonrası transfer hareketliliği yaşanıyor. Devre arasında hem 6 numara hem de kaleci takviyesi yapılacak. Sarı-kırmızılıların gündemindeki eldiven de belli oldu. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 14:08
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündem 6 numara ve kaleci transferi! Muslera...

Galatasaray'da yaşanan değişim devre arası transfer döneminde de devam edecek. Sarı-kırmızılılarda ocakta öncelikli olarak orta saha ve kaleye takviye yapılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündem 6 numara ve kaleci transferi! Muslera...

Hürriyet'te yer alan habere göre Assunçao'yu uygun maliyetle kiralayan ancak bu futbolcudan şu ana kadar istediği verimi alamayan Galatasaray, 6 numara transferini devre arasında bitirecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündem 6 numara ve kaleci transferi! Muslera...

Gedson Fernandes ve Elneny dışında ara transferde bu açığı kapatmak adına Galatasaray, alternatif oyuncu sayısını da bu süre zarfında artıracak. Beşiktaş derbisinde de kaleyi yanlış zamanda terk edip hatalı goller yiyen Muslera'ya alternatif olacak yerli kaleci devre arası alınacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündem 6 numara ve kaleci transferi! Muslera...

Uzun seyahatler sonrası ikinci kaleci problemi nedeniyle idmansız şekilde maçlara çıkan Uruguaylı eski günlerini mumla aratıyor. Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'nin formaya aday olamaması nedeniyle Muslera'yı dinlendirip forma rekabeti yaratacak bir isim kadroya katılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündem 6 numara ve kaleci transferi! Muslera...

Galatasaray'ın kale için 1 numaralı gözdesi İrfan Can Eğribayat. Sezon başında da girişimde bulunulan genç kalecide işi çözmek için yönetim kararlı şekilde masaya oturacak. Sarı-kırmızılılar İrfan Can için Göztepe'yi para artı takas futbolcu teklifi ile ikna etmeye çalışacak.

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