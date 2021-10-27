GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündem 6 numara ve kaleci transferi! Muslera...

Galatasaray'da yaşanan değişim devre arası transfer döneminde de devam edecek. Sarı-kırmızılılarda ocakta öncelikli olarak orta saha ve kaleye takviye yapılacak.
Hürriyet'te yer alan habere göre Assunçao'yu uygun maliyetle kiralayan ancak bu futbolcudan şu ana kadar istediği verimi alamayan Galatasaray, 6 numara transferini devre arasında bitirecek.
Gedson Fernandes ve Elneny dışında ara transferde bu açığı kapatmak adına Galatasaray, alternatif oyuncu sayısını da bu süre zarfında artıracak. Beşiktaş derbisinde de kaleyi yanlış zamanda terk edip hatalı goller yiyen Muslera'ya alternatif olacak yerli kaleci devre arası alınacak.