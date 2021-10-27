GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündem 6 numara ve kaleci transferi! Muslera...

Galatasaray'da yaşanan değişim devre arası transfer döneminde de devam edecek. Sarı-kırmızılılarda ocakta öncelikli olarak orta saha ve kaleye takviye yapılacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre Assunçao'yu uygun maliyetle kiralayan ancak bu futbolcudan şu ana kadar istediği verimi alamayan Galatasaray, 6 numara transferini devre arasında bitirecek.