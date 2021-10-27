GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da 'İmparatorluğun' gerileme dönemi başladı! Fatih Terim...

Son iki sezonda şampiyonluğa ulaşamayan, bu sezon ise 10 haftada zirvenin 7 puan gerisinde kalan Galatasaray'da oklar Fatih Terim'e yönelmiş durumda. İsmini Sarı-Kırmızılı kulübün tarihine altın harflerle kazıyan tecrübeli hocanın son üç sezondaki formsuzluğu rakamlara yansımış durumda.
100 MAÇIN 61'İNİ KAZANMIŞTI
Beşkitaş yenilgisi sonrası eleştirilen Fatih Terim 2019-2020 sezonuna kadar G.Saray'ın başında çıktığı 434 maçta 2,11 gol, 2.05 puan ortalaması ve %61 galibiyet yüzdesi yakalamıştı.
MAÇ BAŞINA 1.08 GOL
Söz konusu süreçte Sarı-Kırmızılılar maç başına 1,08 gol yemişti. Ancak son 3 sezonda rakamlar büyük düşüşe geçti. Gol ortalaması 1,80'e, galibiyet yüzdesi ise 53'e geriledi.