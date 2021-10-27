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GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da 'İmparatorluğun' gerileme dönemi başladı! Fatih Terim...

Beşiktaş yenilgisi sonrası eleştirilen Fatih Terim 2019-2020 sezonuna kadar G.Saray'ın başında çıktığı 434 maçta 2,11 gol, 2.05 puan ortalaması ve %61 galibiyet yüzdesi yakalamıştı. Ancak son 3 sezonda tecrübeli hocanın bütün istatistikleri aşağı doğru hızla inmeye başladı... Gol ortalaması 1,78'e gerilerken, puan ortalaması 1,80, galibiyet yüzdesi de 53'te kaldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da 'İmparatorluğun' gerileme dönemi başladı! Fatih Terim...

Son iki sezonda şampiyonluğa ulaşamayan, bu sezon ise 10 haftada zirvenin 7 puan gerisinde kalan Galatasaray'da oklar Fatih Terim'e yönelmiş durumda. İsmini Sarı-Kırmızılı kulübün tarihine altın harflerle kazıyan tecrübeli hocanın son üç sezondaki formsuzluğu rakamlara yansımış durumda.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da 'İmparatorluğun' gerileme dönemi başladı! Fatih Terim...

100 MAÇIN 61'İNİ KAZANMIŞTI
Beşkitaş yenilgisi sonrası eleştirilen Fatih Terim 2019-2020 sezonuna kadar G.Saray'ın başında çıktığı 434 maçta 2,11 gol, 2.05 puan ortalaması ve %61 galibiyet yüzdesi yakalamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da 'İmparatorluğun' gerileme dönemi başladı! Fatih Terim...

MAÇ BAŞINA 1.08 GOL
Söz konusu süreçte Sarı-Kırmızılılar maç başına 1,08 gol yemişti. Ancak son 3 sezonda rakamlar büyük düşüşe geçti. Gol ortalaması 1,80'e, galibiyet yüzdesi ise 53'e geriledi.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da 'İmparatorluğun' gerileme dönemi başladı! Fatih Terim...

BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA
Takvim'in haberine göre, son 3 sezondaki 102 maçta yenilen gol ortaması ise 1,19'a yükseldi. Bu sezon Avrupa'da fırtına gibi esen Cimbom'un Süper Lig performansı beklentilerin çok altında kalmış durumda.


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