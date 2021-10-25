SPOR HABERİ - Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'dan transfer itirafı! "Beşiktaş..."

Galatasaray'ın eski oyuncularından, PSV Eindhoven forması giyen Bruma, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu ve yaz aylarında Beşiktaş'tan aldığı teklife yönelik konuştu. İşte Bruma'nın sözleri...
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ HAK EDİYORDUK"
PSV'de amacımız şampiyon olmak ve UEFA Avrupa Ligi'nde gidebileceğimiz yere kadar gitmek. Bunun için gerekli tüm şartlara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bence Şampiyonlar Ligi'nde olmayı hak ediyorduk. Amacımız Şampiyonlar Ligi'nde olmaktı ama olmadı.
"DAHA KOMPLE BİR OYUNCUYUM"
Galatasaray, Sociedad, Leipzig gibi takımlarda oynadıktan sonra artık daha komple bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Daha olgunum, daha gelişmiş ve güçlenmiş bir oyuncuyum.