SPOR HABERİ - Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'dan transfer itirafı! "Beşiktaş..."

"BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞILAMADI"

Beşiktaş'ın bir teklifi oldu ve başka teklifler de vardı. Ancak kulüpler arasında anlaşma sağlanamadı, ne oldu, bilmiyorum. Ben PSV'ye odaklanmış durumdayım. Ayrılma konusunda çok istekli değildim. İşimi yapıyorum ve önüme gelecekleri bekliyorum.

"SPORTING DAHA ÇOK ATABİLİRDİ"

Sporting'in Beşiktaş ile oynadığı maçı izledim. Sporting iyi iş çıkardı, daha farklı da kazanabilirlerdi. İyi bir takım, harika hocaları var ve çok iyi durumdalar. Umarım böyle devam ederler, onları izlemeyi seviyorum.