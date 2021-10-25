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SPOR HABERİ - Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'dan transfer itirafı! "Beşiktaş..."

Spor haberi... Galatasaray'da ilk olarak 2013 yılında forma giyen sonrasında birçok kulübe kiralık olarak gönderilen ve son olarak Alman ekibi Leipzig'e 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında satılan 27 yaşındaki futbolcu Türkiye günlerine dair flaş bir itirafta bulundu. İşte Bruma'nın o sözleri... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2021 Pazartesi 18:36
SPOR HABERİ - Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'dan transfer itirafı! "Beşiktaş..."

Galatasaray'ın eski oyuncularından, PSV Eindhoven forması giyen Bruma, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu ve yaz aylarında Beşiktaş'tan aldığı teklife yönelik konuştu. İşte Bruma'nın sözleri...

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'dan transfer itirafı! "Beşiktaş..."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ HAK EDİYORDUK"
PSV'de amacımız şampiyon olmak ve UEFA Avrupa Ligi'nde gidebileceğimiz yere kadar gitmek. Bunun için gerekli tüm şartlara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bence Şampiyonlar Ligi'nde olmayı hak ediyorduk. Amacımız Şampiyonlar Ligi'nde olmaktı ama olmadı.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'dan transfer itirafı! "Beşiktaş..."

"DAHA KOMPLE BİR OYUNCUYUM"
Galatasaray, Sociedad, Leipzig gibi takımlarda oynadıktan sonra artık daha komple bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Daha olgunum, daha gelişmiş ve güçlenmiş bir oyuncuyum.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'dan transfer itirafı! "Beşiktaş..."

"BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞILAMADI"
Beşiktaş'ın bir teklifi oldu ve başka teklifler de vardı. Ancak kulüpler arasında anlaşma sağlanamadı, ne oldu, bilmiyorum. Ben PSV'ye odaklanmış durumdayım. Ayrılma konusunda çok istekli değildim. İşimi yapıyorum ve önüme gelecekleri bekliyorum.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'dan transfer itirafı! "Beşiktaş..."

"SPORTING DAHA ÇOK ATABİLİRDİ"
Sporting'in Beşiktaş ile oynadığı maçı izledim. Sporting iyi iş çıkardı, daha farklı da kazanabilirlerdi. İyi bir takım, harika hocaları var ve çok iyi durumdalar. Umarım böyle devam ederler, onları izlemeyi seviyorum.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'dan transfer itirafı! "Beşiktaş..."

"SPORTING'E DÖNEBİLİRİM"
Belki gelecekte bir gün Sporting'e geri dönebilirim, her şey olabilir. Bu sezon çok gol atmak, asistler yapmak ve takımın kazanmasına yardım etmek istiyorum. Şampiyon olmak ilk hedefim. Sonra Portekiz Milli Takımı'na dönmeyi diliyorum.

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