Fransa'da Kerem Aktürkoğlu transferi için savaş çıktı! Lyon'un ardından o kulüp...

Lyon&Kerem Aktürkoğlu haberinde bir gelişme daha yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün sözleşme uzatmak istediği Kerem'e, "İmza atma, bizi bekle" haberi gönderen Lyon, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu 8 milyon Euro'ya alabilmenin hesaplarını yapıyordu.



Ancak Sabah'ın haberine göre bir başka Fransız kulübü Nantes da Kerem için devreye girdi. İki kulüp, scoutlarını Kerem'in maçlarını takip etmeleri adına özel olarak görevlendirdi.



Başarılı oyuncu için devre arasında Lyon ve Nantes'ın Galatasaray'a resmi teklif yapmaları bekleniyor.