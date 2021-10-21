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Fransa'da Kerem Aktürkoğlu transferi için savaş çıktı! Lyon'un ardından o kulüp...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu için Fransız ekibi Lyon'un devreye girdiği ve bu transferi 8 milyon euro gibi bir miktarla bitirmek istediği geçtiğimiz günlerde basında yer alırken, genç yıldız için yeni bir gelişme daha yaşandı. Buna göre, Lyon'un ardından bir başka Lig 1 ekibi daha Kerem Aktürkoğlu için devreye girdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 06:50
Fransa'da Kerem Aktürkoğlu transferi için savaş çıktı! Lyon'un ardından o kulüp...

Lyon&Kerem Aktürkoğlu haberinde bir gelişme daha yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün sözleşme uzatmak istediği Kerem'e, "İmza atma, bizi bekle" haberi gönderen Lyon, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu 8 milyon Euro'ya alabilmenin hesaplarını yapıyordu.

Ancak Sabah'ın haberine göre bir başka Fransız kulübü Nantes da Kerem için devreye girdi. İki kulüp, scoutlarını Kerem'in maçlarını takip etmeleri adına özel olarak görevlendirdi.

Başarılı oyuncu için devre arasında Lyon ve Nantes'ın Galatasaray'a resmi teklif yapmaları bekleniyor.

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