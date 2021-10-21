GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in performansı nasıl yükseldi? İşte o detay!

Ligde üç maçlık bir galibiyet serisini yakalayan Galatasaray'da en çok dikkat çeken isimlerden birisi Mostafa Mohamed oldu. Mısırlı futbolcu eski günlere döndüğünü gösterdi.
Ligde üç maçlık bir galibiyet serisini yakalayan Galatasaray'da en çok dikkat çeken isimlerden birisi Mostafa Mohamed oldu. Mısırlı futbolcu eski günlere döndüğünü gösterdi.
Yıldız futbolcunun yükseliş sırrı ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Mohamed hamile eşinin ülkesine dönmesi sonrasında bir sıkıntıya girdi.
Takvim'in haberine göre, Mohamed'in futbolunun psikolojik olarak yıpranması performansına da çok olumsuz şekilde yansıdı. Ancak Mostafa Mohamed 17 Ağustos'ta çocuk sevincini yaşadı.