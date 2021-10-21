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GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in performansı nasıl yükseldi? İşte o detay!

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, uzun süren gol orucunun ardından son zamanlarda adeta patlama yaşıyor. Edinilen bilgilere göre, ailesinden uzakta sıkıntılı günler geçiren Mostafa Mohamed oğlu Oday Mustafa’yı 6 Eylül’de kucağına aldı. Ardından müthiş yükseliş başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in performansı nasıl yükseldi? İşte o detay!

Ligde üç maçlık bir galibiyet serisini yakalayan Galatasaray'da en çok dikkat çeken isimlerden birisi Mostafa Mohamed oldu. Mısırlı futbolcu eski günlere döndüğünü gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in performansı nasıl yükseldi? İşte o detay!

Yıldız futbolcunun yükseliş sırrı ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Mohamed hamile eşinin ülkesine dönmesi sonrasında bir sıkıntıya girdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in performansı nasıl yükseldi? İşte o detay!

Takvim'in haberine göre, Mohamed'in futbolunun psikolojik olarak yıpranması performansına da çok olumsuz şekilde yansıdı. Ancak Mostafa Mohamed 17 Ağustos'ta çocuk sevincini yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in performansı nasıl yükseldi? İşte o detay!

Yıldız futbolcu ismini Oday Mostafa koyduğu oğluna 6 Eylül'de kavuştu ve adeta hayata döndü. Formu sürekli yükselen Mohamed son 2 maçta 3 gole imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in performansı nasıl yükseldi? İşte o detay!

Mostafa Mohamed'in Oday Mostafa ismini verdiği oğlu 17 Ağustos'ta Mısır'da dünyaya geldi. Ancak başarılı forvet çocuğuna 6 Eylül tarihinde kavuştu.

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