Cengiz yönetimi ibra edilmedi!

Galatasaray'da pandemi nedeni ile ertelenen 2019 yılı olağan mali genel kurulu dün yapıldı. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, Mustafa Cengiz yönetimi mali ve idari açıdan oylandı. Rahatsızlığı nedeni ile hastanede tedavi gören Mustafa Cengiz kurula katılamadı. Cengiz yönetimini, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile yöneticilerin temsil ettiği mali kurul, ilk kez kapalı oyla yapıldı.

137 OY FARKLA

Sandıkta oy kullanma işlemi 19.20'de başladı ve 22.57'de sona erdi. 2019 yılı için 306 ibrasızlık oyuna karşı 310 oyla (20 çekimser vardı) mali yönden ibra edilen Mustafa Cengiz yönetimi, idari yönden ise ibra edilmedi. 247 ibra oyu alan Cengiz yönetimi, 384 ibrasızlık oyuyla idari yönden sınıfı geçemedi. Albayrak, ibra sonuçları sonrası eski yönetimi temsilen kürsüye gelerek teşekkür etti.

'G.SARAYLILAR MEMNUN'

Eski Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, "Başka Galatasaray yok. Mali yönden ibranız, bütün Galatasaraylıları mutlu etmiştir, memnun etmiştir. Sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

BUGÜN DE 2020 YILI OYLANACAK

Koronavırüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 yılı olağan mali genel kurulu da bugün aynı yerde ve saat 10.00'da yapılacak.