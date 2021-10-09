Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan 150 milyonluk operasyon! Gedson Fernandes...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan 150 milyonluk operasyon! Gedson Fernandes...

Yaz transfer döneminde genç ve maliyeti düşük oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, devre arası için de çalışmalarına şimdiden başladı. Ocak ayında transfere 15 milyon Euro'luk bütçe ayırmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, ilk hedefini sezon başında da kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes olarak belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan 150 milyonluk operasyon! Gedson Fernandes...

Yaz transfer döneminde çok büyük bir kadro operasyonuna imza atan Galatasaray'da gözler şimdiden devre arasına çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar ara transfer döneminde eksik bölgelerine takviye yapmak için kolları sıvadı. Yönetim birkez daha elini cebine atmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan 150 milyonluk operasyon! Gedson Fernandes...

2-3 TAKVİYE PLANLANIYOR

Takvim'in haberine göre; Fatih Terim ve Burak Elmas arasında yapılan zirvede ara transfer masaya yatırıldı. Terim'in 2-3 takviye isteğine yönetim olumlu yaklaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan 150 milyonluk operasyon! Gedson Fernandes...

STAT GELİRİ HESABA KATILDI!

Başkan Elmas'ın stat sponsorluğundan gelecek geliri de düşünerek ara transfere 15 milyon Euro ayıracağı öğrenildi. Cimbom'un devre arası ilk hedefi ise Gedson Fernandes olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan 150 milyonluk operasyon! Gedson Fernandes...

BENFICA'YA 10 MİLYON EURO

Yönetimin Portekizli yıldız için 10 milyon Euro'yu gözden çıkaracağı belirtiliyor. Fatih Terim'in ayrıca sağ beke, kaleye ve kanat bölgesine yerli futbolcu istediği de ifade ediliyor.

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