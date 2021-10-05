SON DAKİKA HABERİ: Uruguay hocası Oscar Tabarez'den Radamel Falcao sözleri! "Tarihi bir golcü"

Galatasaray ile sözleşmesinin feshetmesinin ardından Rayo Vallecano'ya transfer olan ve burada attığı gollerle takımına puanlar kazandıran Radamel Falcao'ya, Kolombiya milli takım hocasından övgü dolu sözler geldi.

İspanya'da adeta yeniden doğan Falcao için Oscar Tabarez, "Tarihi bir golcü" yorumunda bulundu.

"FALCAO TARİHİ, HARİKA BİR GOLCÜ"

Tecrübeli teknik adam Falcao'ya ilişkin yaptığı konuşmada, "O tarihi bir golcü. Harika bir golcü. Kariyerinin önemli bir notasında. Ona benzer başka oyuncularımız da var. Kavramsal açıdan, sahada ne yapılacağını çok iyi biliyorlar. Rayo Vallecano'da çok iyi görünüyor." dedi.