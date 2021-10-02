"Kapa çeneni cüce"

Galatasaray'ın Marsilya ile oynadığı mücadelede Patrick van Aanholt ile Matteo Guendouzi arasındaki pozisyona hakem penaltı çaldı. Yanlış karar VAR'dan döndü. Van Aanholt, rakibini yere atladığı gerekçesiyle suçlarken ikili maç bitiminde de birbirlerinin üzerine yürüdü. Hollandalı sol bek maç sonunda Guendouzi ile ilgili bir de paylaşım yaptı. Tecrübeli oyuncu sert ifadeler kullandı: "VAR yanıldığını ispat ettikten sonra çeneni kapa. Kafanın rahatlaması için o peruğu kafandan çıkarmam gerek, cüce."