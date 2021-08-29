Haberler Galatasaray Son dakika haberi: Yeni transferler Kasımpaşa - Galatasaray maçında Morutan ve Cicaldau performansıyla göz doldurdu

Son dakika haberi: Yeni transferler Kasımpaşa - Galatasaray maçında Morutan ve Cicaldau performansıyla göz doldurdu

Son dakika Kasımpaşa Galatasaray maçı haberleri: Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarında yeni transferler Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau, maça damga vurdu. Sarı-kırmızılılar, Cicaldau'nun golüyle öne geçerken, golün asisti Morutan'dan geldi. Morutan G.Saray'ın Keremle bulduğu golde de başroldeydi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 20:15
Son dakika haberi: Yeni transferler Kasımpaşa - Galatasaray maçında Morutan ve Cicaldau performansıyla göz doldurdu

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Olimpiu Morutan, mücadeleye 11'de başlarken ilk maçında skor katkısı verdi.

Galatasaray, mücadelenin 32. dakikasında bir diğer yeni transferi Alexandru Cicaldau'nun golüyle öne geçerken, asist Morutan'dan geldi.

Alexandru Cicaldau, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor maçından sonra Kasımpaşa'yı da boş geçmedi ve sarı-kırmızılı formayla ikinci golünü kaydetti.

SON DAKİKA