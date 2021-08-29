Son dakika haberi: Yeni transferler Kasımpaşa - Galatasaray maçında Morutan ve Cicaldau performansıyla göz doldurdu

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Olimpiu Morutan, mücadeleye 11'de başlarken ilk maçında skor katkısı verdi.
Galatasaray, mücadelenin 32. dakikasında bir diğer yeni transferi Alexandru Cicaldau'nun golüyle öne geçerken, asist Morutan'dan geldi.
Alexandru Cicaldau, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor maçından sonra Kasımpaşa'yı da boş geçmedi ve sarı-kırmızılı formayla ikinci golünü kaydetti.