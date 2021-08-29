GaleriGalatasaraySon dakika Galatasaray haberi: Mbaye Diagne kaçırdığı gollerle taraftarı çıldırttı
Son dakika Galatasaray haberi: Mbaye Diagne kaçırdığı gollerle taraftarı çıldırttı
Son dakika Kasımpaşa Galatasaray maçı haberleri: Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısına Mbaye Diagne damga vurdu. Senegalli futbolcu kaçırdığı 2 net pozisyonla saç baş oldurdu. Fatih Terim kaçan pozisyonların ardından ellerini açarak tepki gösterdi. Diagne'nin kaçırdığı goller sosyal medyada da olay oldu. İşte o yorumlar...
Giriş Tarihi: 29.08.2021 19:58 , Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 19:59
Son dakika Galatasaray haberi: Mbaye Diagne kaçırdığı gollerle taraftarı çıldırttı