Son dakika Galatasaray haberi: Mbaye Diagne kaçırdığı gollerle taraftarı çıldırttı

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetti. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yaptı.