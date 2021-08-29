Galeri Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Mbaye Diagne kaçırdığı gollerle taraftarı çıldırttı

Son dakika Galatasaray haberi: Mbaye Diagne kaçırdığı gollerle taraftarı çıldırttı

Son dakika Kasımpaşa Galatasaray maçı haberleri: Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısına Mbaye Diagne damga vurdu. Senegalli futbolcu kaçırdığı 2 net pozisyonla saç baş oldurdu. Fatih Terim kaçan pozisyonların ardından ellerini açarak tepki gösterdi. Diagne'nin kaçırdığı goller sosyal medyada da olay oldu. İşte o yorumlar...

Son dakika Galatasaray haberi: Mbaye Diagne kaçırdığı gollerle taraftarı çıldırttı

Son dakika Galatasaray haberi: Mbaye Diagne kaçırdığı gollerle taraftarı çıldırttı

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetti. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yaptı.

Son dakika Galatasaray haberi: Mbaye Diagne kaçırdığı gollerle taraftarı çıldırttı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih terim, UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında Randers ile oynanan maçın 11'inde 4 değişiklik yaptı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Mbaye Diagne kaçırdığı gollerle taraftarı çıldırttı

DIAGNE SAÇ BAŞ YOLDURDU

Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray Diagne ile çok net 2 pozisyondan yararlanamadı. Kaçan gollerin ardından Fatih Terim ellerini iki yana açarak tepki gösterdi.

Son dakika Galatasaray haberi: Mbaye Diagne kaçırdığı gollerle taraftarı çıldırttı

Diagne'nin kaçırdığı goller Galatasaray taraftarını da çıldırttı. İşte sosyal medyada Diagne için yapılan yorumlardan bazıları...

Son dakika Galatasaray haberi: Mbaye Diagne kaçırdığı gollerle taraftarı çıldırttı
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