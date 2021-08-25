Son dakika Galatasaray haberleri | Nelsson çok beğenildi
Yeni transfer Victor Nelsson, Hatay karşısında geçer notu aldı. 22 yaşındaki Danimarkalı, yenilen golde ayağı kayıp düşse de sonrasında gösterdiği performansla takdir topladı. Hava toplarındaki hakimiyeti ve pas oyununa yatkınlığı alkışlanan Nelsson, kornerlerde rakip ceza sahasında gol aradı. Falette ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan ve penaltısı verilmeyen Nelsson, kaleci Muslera'nın da övgüsünü kazandı.
Yeni transfer Victor Nelsson, Hatay karşısında geçer notu aldı. 22 yaşındaki Danimarkalı, yenilen golde ayağı kayıp düşse de sonrasında gösterdiği performansla takdir topladı. Hava toplarındaki hakimiyeti ve pas oyununa yatkınlığı alkışlanan Nelsson, kornerlerde rakip ceza sahasında gol aradı. Falette ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan ve penaltısı verilmeyen Nelsson, kaleci Muslera'nın da övgüsünü kazandı.