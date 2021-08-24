Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Eski Galatasaraylı Koray Günter Beşiktaş'a önerildi

Son dakika spor haberi: Eski Galatasaraylı Koray Günter Beşiktaş'a önerildi

Son dakika spor haberi... Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan, bu sezon ise sezonu 1 galibiyet 1 beraberlikle başlayan Beşiktaş'ta transfer temasları sürüyor. Birçok ismi transfer ederek kadrosunu kuvvetlendiren Siyah-Beyazlılar flaş bir ismi gündemine aldı. Buna göre daha önce Galatasaray'da da top koşturan Koray Günter, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 12:12 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 12:12
Son dakika spor haberi: Eski Galatasaraylı Koray Günter Beşiktaş'a önerildi

Türk stoper transferinde önceliğini Kaan Ayhan olarak belirleyen ve Sassuolo ile pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın, eski Galatasaraylı futbolcuyla ilgilediği ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Eski Galatasaraylı Koray Günter Beşiktaş'a önerildi

4 PUANLA BAŞLADI
Son şampiyon Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Vodafone Park'ta konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek sezona iyi bir giriş yaptı. Sonrasında Gaziantep ile karşılaşan Kartal sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Son dakika spor haberi: Eski Galatasaraylı Koray Günter Beşiktaş'a önerildi

BU HAFTA NOKTA KOYMAK İSTİYOR
Transferde artık geri sayıma geçen ve son hamlelerini yapan Beşiktaş, başta Kaan Ayhan olmak üzere birçok futbolcuyla yürütülen görüşmelere bu hafta nokta koymayı hedefliyor.

Son dakika spor haberi: Eski Galatasaraylı Koray Günter Beşiktaş'a önerildi

YABANCI İSYANI
Gaziantep FK maçındaki oyuncu değişiklikleri sırasında yeni yabancı futbolcu kuralının zorluklarını yaşayan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın haklı isyanını dikkate alan yönetim çalışmalarına hız verdi.

Son dakika spor haberi: Eski Galatasaraylı Koray Günter Beşiktaş'a önerildi

KORAY GÜNTER LİSTEDE
Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlıların son olarak Koray Günter'i listesine eklediği belirlendi. İtalya'da Verona forması giyen ve Türk pasaportuna sahip Koray'ı menajerlerin önerdiği öğrenilirken, siyah-beyazlı kulübün önce Kaan Ayhan için anlaşma zemini arayacağı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Eski Galatasaraylı Koray Günter Beşiktaş'a önerildi

KAAN KULÜBÜYLE GÖRÜŞECEK
Sassuolo'da yedek soyunduğu için İtalya'dan ayrılarak Beşiktaş'a gelmek isteyen Kaan'ın, kulübüyle görüşerek kolaylık sağlanmasını isteyeceği ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Eski Galatasaraylı Koray Günter Beşiktaş'a önerildi

GEDSON İÇİN BEKLEYİŞ
Savunmayı en az bir Türk oyuncuyla güçlendirmek isteyen yönetim, orta sahaya ise Gedson Fernandes'in favori olduğu bir yabancı 8 numara transfer etmenin hesaplarını yapıyor. Kartal, Benfica forması giyen Portekizli oyuncu için şu an beklemede.

Son dakika spor haberi: Eski Galatasaraylı Koray Günter Beşiktaş'a önerildi

LİSTEDEKİ DİĞER İSİM MERT MÜLDÜR
Siyah-beyazlılar, Kaan Ayhan ve Koray Günter dışında yine Sassuolo'da oynayan sağ bek Mert Müldür'ü de listesinde tutuyor. Ekonomik koşulların oluşması halinde yerli stoperin yanı sıra yerli bek almayı planlayan Beşiktaş, hafta sonuna kadar bu isimlerin transferini sonuçlandırmak istiyor.

Son dakika spor haberi: Eski Galatasaraylı Koray Günter Beşiktaş'a önerildi

LJAJIC KADRO DIŞI BIRAKILDI
Beşiktaş'ta mevcut kadro ile ilgili önemli kararlar alınırken Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı.Kartal'da kadro dışı bırakılan Adem Ljajic'e İtalya'dan talip çıktı. Sampdoria'nın, Serie A'da daha önce Fiorentina, Roma, Inter ve Torino formaları giyen 29 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'a resmi teklif yapacağı iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Eski Galatasaraylı Koray Günter Beşiktaş'a önerildi

GHEZZAL VE ROSIER TAPUSUYLA ALINDI
Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de mücadele edecek Kartal, transfer politikasını bol alternatifli, geniş kadro hedefi üzerine kurdu. Bu bağlamda sağ kanatta geçtiğimiz sezon müthiş performans sergileyen Ghezzal ve Rosier bonservisleriyle birlikte renklere bağlandı. Kenan Karaman, Mehmet Topal, Salih Uçan, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi ile sözleşme imzalandı.

SON DAKİKA