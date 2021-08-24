Son dakika spor haberi: Eski Galatasaraylı Koray Günter Beşiktaş'a önerildi

GEDSON İÇİN BEKLEYİŞ

Savunmayı en az bir Türk oyuncuyla güçlendirmek isteyen yönetim, orta sahaya ise Gedson Fernandes'in favori olduğu bir yabancı 8 numara transfer etmenin hesaplarını yapıyor. Kartal, Benfica forması giyen Portekizli oyuncu için şu an beklemede.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİM MERT MÜLDÜR

Siyah-beyazlılar, Kaan Ayhan ve Koray Günter dışında yine Sassuolo'da oynayan sağ bek Mert Müldür'ü de listesinde tutuyor. Ekonomik koşulların oluşması halinde yerli stoperin yanı sıra yerli bek almayı planlayan Beşiktaş, hafta sonuna kadar bu isimlerin transferini sonuçlandırmak istiyor.