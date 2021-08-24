Son dakika spor haberi: Eski Galatasaraylı Koray Günter Beşiktaş'a önerildi

Türk stoper transferinde önceliğini Kaan Ayhan olarak belirleyen ve Sassuolo ile pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın, eski Galatasaraylı futbolcuyla ilgilediği ortaya çıktı.
4 PUANLA BAŞLADI
Son şampiyon Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Vodafone Park'ta konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek sezona iyi bir giriş yaptı. Sonrasında Gaziantep ile karşılaşan Kartal sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.
BU HAFTA NOKTA KOYMAK İSTİYOR
Transferde artık geri sayıma geçen ve son hamlelerini yapan Beşiktaş, başta Kaan Ayhan olmak üzere birçok futbolcuyla yürütülen görüşmelere bu hafta nokta koymayı hedefliyor.