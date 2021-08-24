Son dakika: Galatasaray Olimpiu Morutan transferini KAP'a bildirdi!

Galatasaray , FSSB'de forma giyen Rumen orta saha oyuncusu Olimpiu Morutan'ın transferini resmen KAP'a bildirdi.Sarı kırmızılı kulübün KAP açıklaması şu şekilde oldu;"" Romanya takımı FCSB 'nin profesyonel futbolcusu 25.04.1999 doğumlu Olimpiu Vasile Morutan 'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

FATİH TERİM SİNYALİ VERMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Morutan transferi için görüşmeler devam ediyor. Galatasaraylılar merak etmesin. Başkanımız, yönetimimiz, biz devam ediyoruz. Hiç beklemeden kendilerine ilk ağızdan haberi veririz. Morutan ve diğerleri, Galatasaray'ın ileriye dönük planlarında yetenekli oyuncular var. Morutan'ı beğendiğimi daha evvel ifade etmiştim, Steaua Bükreş başkanı da gerekli şekilde açıklamalar yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.



