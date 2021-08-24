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Son dakika spor haberleri | Galatasaray Randers maçı hazırlıklarına başladı!

Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'u son dakikalarda attığı golle mağlup eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play off turunda oynanancak Randers maçına hazırlanmaya başladı. Temsilcimiz ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 18:13
Son dakika spor haberleri | Galatasaray Randers maçı hazırlıklarına başladı!

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanşında Randers'ı konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki gerçekleştirilen antrenmanda, Hatayspor maçında tam süre alan oyuncular günü salonda ve sahada yenilenme çalışmaları yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanma pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. İdman, interval koşuların ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla Randers maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Fatih Terim ve bir futbolcusu basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

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