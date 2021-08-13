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Taylan çok iyiydi

St. Johnstone zaferinde Galatasaray'ın orta alandaki dinamosu Taylan Antalyalı, Kerem'le birlikte maçın en iyileri arasına adını yazdırdı. Antalyalı, rakibin orta alanını çok iyi parselledi. Sorumluluk alıp, orta sahada basmadık yer bırakmayan yıldız, alkışlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 06:50
Taylan çok iyiydi
St. Johnstone zaferinde Galatasaray'ın orta alandaki dinamosu Taylan Antalyalı, Kerem'le birlikte maçın en iyileri arasına adını yazdırdı. Antalyalı, rakibin orta alanını çok iyi parselledi. Sorumluluk alıp, orta sahada basmadık yer bırakmayan yıldız, alkışlandı.
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