Taylan çok iyiydi

St. Johnstone zaferinde Galatasaray'ın orta alandaki dinamosu Taylan Antalyalı, Kerem'le birlikte maçın en iyileri arasına adını yazdırdı. Antalyalı, rakibin orta alanını çok iyi parselledi. Sorumluluk alıp, orta sahada basmadık yer bırakmayan yıldız, alkışlandı.
St.Johnstone zaferinde Galatasaray'ın orta alandaki dinamosu Taylan Antalyalı, Kerem'le birlikte maçın en iyileri arasına adını yazdırdı. Antalyalı, rakibin orta alanını çok iyi parselledi. Sorumluluk alıp, orta sahada basmadık yer bırakmayan yıldız, alkışlandı.