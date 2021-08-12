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St. Johnstone Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? St Johnstone Galatasaray maçını uydudan şifresiz veren kanal var mı?

St. Johnstone Galatasaray maçı için nefesler tutuldu! Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play off 3. ön eleme turunda St. Johnstone deplasmanına çıkıyor. Galatasaray, St. Johnstone'u elemesi halinde play off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. G.Saray, St Johnstone'u eleyemezse yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek ve Konferans Ligi ön elemesi play off turunda Vojvodina - LASK eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:47 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:48
St. Johnstone Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? St Johnstone Galatasaray maçını uydudan şifresiz veren kanal var mı?

UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek.

İskoçya'nın Perth kentinde bulunan McDiarmid Park'ta oynanacak St. Johnstone - Galatasaray maçı saat 21.00'de başlayacak.

ST. JOHNSTONE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? ST. JOHNSTONE GALATASARAY MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANAL VAR MI?

Zorlu mücadele D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta yayınlanacak. Mücadeleyi uydudan şifresiz veren kanal bulunmuyor.

ST. JOHNSTONE - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre St. Johnstone - Galatasaray maçını, Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek.

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