St. Johnstone Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? St Johnstone Galatasaray maçını uydudan şifresiz veren kanal var mı?

UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek.
İskoçya'nın Perth kentinde bulunan McDiarmid Park'ta oynanacak St. Johnstone - Galatasaray maçı saat 21.00'de başlayacak.
ST. JOHNSTONE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? ST. JOHNSTONE GALATASARAY MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANAL VAR MI?
Zorlu mücadele D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta yayınlanacak. Mücadeleyi uydudan şifresiz veren kanal bulunmuyor.
ST. JOHNSTONE - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?
UEFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre St. Johnstone - Galatasaray maçını, Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek.