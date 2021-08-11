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Galatasaray St. Johnstone deplasmanında! St. Johnstone - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Geleceğin takımını kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 24.5 yaş ortalaması ile oldukça genç ve dinamik bir hal aldı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne katılarak değişen kadrosu ile başarı hedefliyor. 3. Ön eleme turunda St. Johnstone ile karşılaşacak olan Aslan, 1-1'in rövanşında mutlak galibiyet hedefliyor. Muslera kırmızı kart cezası sebebiyle müsabakada forma giyemeyecek. Kaleyi İsmail Çipe'nin koruması bekleniyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, St. Johnstone - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | GS maçı izle...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:03 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:03
Galatasaray St. Johnstone deplasmanında! St. Johnstone - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray, İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St. Johnstone - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ST. JOHNSTONE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

St. Johnstone - Galatasaray maçı 12 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Mücadele St. Johnstone'a McDiarmid Park Stadı'nda oynanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray: İsmail Çipe, Sacha Boey, Luyindama, Marcao, Patrick Van Aanholt, Berkan, Taylan, Emre Kılınç, Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu, Diagne (M. Mohamed)

ST. JOHNSTONE - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre St. Johnstone-Galatasaray maçını, Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek.

GALATASARAY'IN MAÇ KADROSU BELLİ OLDU!

Teknik Direktör Fatih Terim St. Johnstone maçı kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

"DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban."

RADAMEL FALCAO KADRODA YER ALMADI!

Bu sezon kadroda düşünülmediği kendisine iletilen ve takım bulması istenen yıldız futbolcu Radamel Falcao, St. johnstone ile oynanacak olan mücadelede kadroya alınmadı. Aynı talepte bulunulan Sofiane Feghouli ise maç kadrosunda yer aldı.

GALATASARAY MAÇI KAÇINCI KANALDA?

TSİ 21.00'de oynanacak macadele D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta yayınlanacak.

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