Son dakika St. Johnstone Galatasaray maçı haberleri | Radamel Falcao maç kadrosuna alınmadı

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında St. Johnstone ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, rövanş maçı için İskoçya'ya gidiyor. Sarı kırmızılılarda bu doğrultuda kamp kadrosu da açıklandı. İlk maçta kırmızı kart gören Muslera, kafilede yer almazken büyük bir de sürpriz yaşandı. Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Radamel Falcao da İskoçya'ya götürülmedi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçı için bugün İskoçya'ya gidiyor.

Sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 08.25'te İskoçya'nın Edinburgh kentine uçacak olan takımımız, 12 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'deki maç öncesi son antrenmanını müsabakanın gerçekleşeceği McDiarmid Park'ta bugün TSİ 20.30'da yapacak.

Teknik direktörümüz Fatih Terim'in bir oyuncusu ile birlikte katılacağı basın toplantısı ise TSİ 20.00'de başlayacak.

Galatasaray'ın St. Johnstone maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.