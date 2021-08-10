Son dakika Galatasaray haberleri: Brezilya'dan Radamel Falcao açıklaması! "Transfer mümkün değil"

Galatasaray'da yüksek maliyeti nedeniyle kendisine kulüp bulması istenen Radamel Falcao'yla ilgili Brezilya'dan flaş bir açıklama geldi.

Kolombiyalı golcüyle ilgilendiği iddia edilen Brezilya Serie A ekibi Sao Paulo'nun futbol direktörü Carlos Belmonte, bu haberleri kesin bir dille yalanladı.

"MÜMKÜN DEĞİL"

Falcao'yla ilgili herhangi bir girişimlerinin olmadığını belirten Belmonte, "Mümkün değil. Falcao ile ya da ona yakın biriyle görüşmemiz olmadı." ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde 5 milyon euroluk maaşında yüzde 17'lik bir indirim yapan Falcao, buna buna rağmen kulübün ekonomisini bir hayli zorluyor.

35 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da 41 maça çıkarken 20 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.