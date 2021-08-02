Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Nedim Bajrami... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Nedim Bajrami... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Üst üste birçok transferi bitiren sarı kırmızılıar, orta saha transferi için de düğmeye bastı. Gedson Fernandes transferinin olmaması üzerine orta saha arayışlarına devam eden Aslani Empoli'de forma giyen Nedim Bajrami için girişimlere başladı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 11:25 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 11:34
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Nedim Bajrami... (GS spor haberi)

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Orta sahaya Aytaç Kara ve Cicaldau'yu transfer eden sarı-kırmızılılar, Benfica'nın Gedson Fernandes'i bırakmaması üzere bu bölge için arayışlarına devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Nedim Bajrami... (GS spor haberi)

Yeni Asır'ın haberine göre; İstanbul temsilcisi, daha önce scout ekibi tarafından izlenen ve teknik direktör Fatih Terim'in de transferi için onay verdiği Nedim Bajrami için harekete geçti. G.Saray, kariyerini İtalya ekiplerinden Empoli'de sürdüren 22 yaşındaki on numara Nedim Bajrami'yi kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan oyuncu on numara, merkez orta saha ve ön liberoda forma giyebiliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Nedim Bajrami... (GS spor haberi)

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

İsviçre'nin Zürih kentinde doğan ve kariyerine de burada başlayan Arnavut oyuncu Nedim Bajrami , 2019/2020 sezonunun başında ise Grasshoppers'tan Empoli'ye 500 bin Euro'ya transfer oldu. Empoli formasıyla geride kalan sezonda 39 karşılaşmada forma giyen on numara, takımı adına 7 gol ve 10 asistle oynayarak, Serie B ile İtalya Kupası mücadelelerinde dikkat çeken isimlerden biri oldu. Oyuncunun Empoli'deki sözleşmesi ise 30 Hazian 2024'te sona eriyor. Taraflar arasında görüşmeler sürerken, transferin bu hafta sonuçlandırılması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Nedim Bajrami... (GS spor haberi)

BAJRAMI KİMDİR?

Nedim Bajrami, şu anda İtalya Serie A kulübü Empoli'de orta saha oyuncusu olarak oynayan Arnavut bir futbolcudur. Bajrami geçtiğimiz sezon İtalya Serie B'de 36 maça çıkarken 13 gole katkı verdi. 5 gol atarken 8 de asist yaptı. Genç yetenek İtalya Kupası'nda ise 3 maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Arnavut yıldız, 8 numara da oynayabiliyor.

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