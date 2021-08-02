Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Nedim Bajrami... (GS spor haberi)

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Orta sahaya Aytaç Kara ve Cicaldau'yu transfer eden sarı-kırmızılılar, Benfica'nın Gedson Fernandes'i bırakmaması üzere bu bölge için arayışlarına devam ediyor.

Yeni Asır'ın haberine göre; İstanbul temsilcisi, daha önce scout ekibi tarafından izlenen ve teknik direktör Fatih Terim'in de transferi için onay verdiği Nedim Bajrami için harekete geçti. G.Saray, kariyerini İtalya ekiplerinden Empoli'de sürdüren 22 yaşındaki on numara Nedim Bajrami'yi kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan oyuncu on numara, merkez orta saha ve ön liberoda forma giyebiliyor.