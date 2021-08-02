Ozan Kabak sürprizi

Galatasaray'ın stoper arayışları devam ederken Ozan Kabak'la ilgili de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Liverpool'un bonservisini almaması, Crystal Palace'ın da transferinden vazgeçmesinden sonra genç oyuncu ortada kaldı. Schalke'ye geri dönmek istedi. Ancak Almanlar da maliyetinden kurtulmak için genç oyuncudan kendisine takım bulmasını istedi ve bu gelişmelerin ardından Galatasaray'a dönüş ihtimali doğdu…
Galatasaray'ın stoper arayışları devam ederken Ozan Kabak'la ilgili de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Liverpool'un bonservisini almaması, Crystal Palace'ın da transferinden vazgeçmesinden sonra genç oyuncu ortada kaldı. Schalke'ye geri dönmek istedi. Ancak Almanlar da maliyetinden kurtulmak için genç oyuncudan kendisine takım bulmasını istedi ve bu gelişmelerin ardından Galatasaray'a dönüş ihtimali doğdu… Ozan Kabak eğer 15 gün içinde Avrupa'da bir takımla sözleşme imzalayamazsa sarı-kırmızılı takıma dönecek. Galatasaray'da 1 yıl kiralık oynayacak.