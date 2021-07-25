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Son dakika spor haberi: Sofiane Feghouli'den flaş hamle! Galatasaray'ı sildi

Son dakika spor haberi: Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Sofiane Feghouli'den flaş bir hamle geldi. Cezayirli yıldız, sosyal medya hesabının biyografi bölümünden Galatasaray yazısını kaldırdı. Deneyimli kanat oyuncusunun bu hamlesi, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 13:43 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 14:04
Son dakika spor haberi: Sofiane Feghouli'den flaş hamle! Galatasaray'ı sildi

Galatasaray'da gözden çıkarılan isimlerden biri olan Sofiane Feghouli ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Takımda en çok kazanan oyuncular arasında yer alan ve teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezon kadrosunda düşünmediği Cezayirli futbolcudan dikkat çeken bir hamle geldi. Deneyimli kanat oyuncusu, sosyal medya hesabından 'Galatasaray' yazısını kaldırdı. Feghouli'nin bu hamlesi ayrılık iddialarını güçlendirdi.

REAL VALLADOLID VE OLYMPIAKOS DEVREDE!
İspanya 2. Lig ekibi Real Valladolid ve Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos, sarı-kırmızılılardan ayrılması beklenen Sofiane Feghouli'nin son durumunu yakından takip ediyor.

31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

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