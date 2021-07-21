Haberler Galatasaray Maç sonucu | PSV 5-1 Galatasaray | ÖZET

Maç sonucu | PSV 5-1 Galatasaray | ÖZET

Son dakika haberi... Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven'la karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, sahadan 5-1'lik skorla mağlup ayrılıp tur şansını zora soktu. PSV'ye galibiyeti getiren golleri Eran Zahavi (3) ve Mario Götze (2) atarken, Galatasaray'ın tek sayısı Emre Kılınç'tan geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 23:51 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 01:19
Maç sonucu | PSV 5-1 Galatasaray | ÖZET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında konuk olduğu PSV Eindhoven karşısında umduğunu bulamadı. Sarı-kırmızılılar sahadan 5-1'lik skorla mağlup ayrılarak 28 Temmuz'daki rövanş öncesi tur şansını zora soktu.

Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri 2, 35 ve 84'te Eran Zahavi ile 51 ve 88'de Mario Götze kaydetti.

Galatasaray'ın tek sayısı 42. dakikada Emre Kılınç'tan geldi.

RÖVANŞ MAÇI 28 TEMMUZ'DA

Galatasaray ile PSV Eindhoven arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşması 28 Temmuz Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

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