Galatasaray'da transfer için vites yükseldi! Alex Moreno...

Buna göre Galatasaray, ilk etapta Alex Moreno için Real Betis'e 3.5 ile 4 milyon euro arasında bir bonservis önermişti. Real Betis ise 7.5 milyon eıro talep etmişti.

Galatasaray, Real Betis'in bu talebine karşın rakam yükseltti ve oyuncuyu, bir an önce kadrosuna katarak sol bek pozisyonundaki boşluğu doldurmak istiyor.