Galatasaray'da transfer için vites yükseldi! Alex Moreno...

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını yürütürken, bilindiği üzere uzun süredir sol bek pozisyonuna dair alternatifleri değerlendiriyordu.
Bu bağlamda Galatasaraylı kurmayların gündemin 1 numarasına Alex Moreno ismini taşıdığı dile getirilirken, İspanyol kulübünün sarı kırmızılılardan yüksek fiyat istemesi, transferi yokuşa süren en önemli etmen olmuştu.
İSPANYOLLAR DUYURDU: GERİ ÇEKİLDİĞİ İDDİALARI YALAN!
Estadio Deportivo'nun haberine göre, Galatasaray'ın Alex Moreno transferinde geri çekildiği iddiaları yalan. Hatta sarı kırmızılılar, bu transferi sonlandırmaya hiç olmadığı kadar yakın.