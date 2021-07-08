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Galatasaray'da transfer için vites yükseldi! Alex Moreno...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, gelecek sezon sol bek pozisyonunda sorun yaşamak istemezken, ibreyi Real Betisli Alex Moreno'ya çevirmişti. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre, Galatasaray'ın Alex Moreno transferi için geri çekildiği iddiaları gerçek değil ve Cimbom, bu transfer için girişimlerini hızlandırdı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 20:12
Galatasaray'da transfer için vites yükseldi! Alex Moreno...

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını yürütürken, bilindiği üzere uzun süredir sol bek pozisyonuna dair alternatifleri değerlendiriyordu.

Galatasaray'da transfer için vites yükseldi! Alex Moreno...

Bu bağlamda Galatasaraylı kurmayların gündemin 1 numarasına Alex Moreno ismini taşıdığı dile getirilirken, İspanyol kulübünün sarı kırmızılılardan yüksek fiyat istemesi, transferi yokuşa süren en önemli etmen olmuştu.

Galatasaray'da transfer için vites yükseldi! Alex Moreno...

İSPANYOLLAR DUYURDU: GERİ ÇEKİLDİĞİ İDDİALARI YALAN!
Estadio Deportivo'nun haberine göre, Galatasaray'ın Alex Moreno transferinde geri çekildiği iddiaları yalan. Hatta sarı kırmızılılar, bu transferi sonlandırmaya hiç olmadığı kadar yakın.

Galatasaray'da transfer için vites yükseldi! Alex Moreno...

Buna göre Galatasaray, ilk etapta Alex Moreno için Real Betis'e 3.5 ile 4 milyon euro arasında bir bonservis önermişti. Real Betis ise 7.5 milyon eıro talep etmişti.

Galatasaray'da transfer için vites yükseldi! Alex Moreno...

Galatasaray, Real Betis'in bu talebine karşın rakam yükseltti ve oyuncuyu, bir an önce kadrosuna katarak sol bek pozisyonundaki boşluğu doldurmak istiyor.

Galatasaray'da transfer için vites yükseldi! Alex Moreno...

BETIS'İN ELİ GÜÇLÜ
Bununla beraber Real Betis'in şu anda elinde Sabaly, Miranda ve Montoya'nın olmasından dolayı Alex Moreno ayrılsa dahi sıkıntı yaşamayacağı ve teknik heyetin bu ayrılığa onay verdiği kaydedildi.

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