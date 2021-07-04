Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminden 206 milyon TL'lik ödeme!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminden 206 milyon TL'lik ödeme!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da yapılan seçim sonrası Burak Elmas başkanlığa seçilmişti. Yeni yönetim göreve gelir gelmez mali konulara eğildi. Elmas ve ekibi ilk etapta oyuncuların maaş alacakları, bonuslar ve vergilerin de yer aldığı ödemeler dahil olmak üzere toplam 20 milyon euro'luk (206 milyon TL) ödeme yaptı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 14:46
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminden 206 milyon TL'lik ödeme!

Yeni yönetimden 20 milyon euro'luk kasa kolaylığı... Burak Elmas ve ekibi geçmiş dönemden kalan acil borçları ödeyip transfer tahtasını açtırdı. Burak Elmas yönetimi göreve başlar başlamaz mali zorluklarla karşı karşıya kaldı. Eski teknik direktör Igor Tudor'a olan borçlar yüzünden ilk etapta 800 bin euro'luk ceza ödendi ve transfer tahtası açıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre geçen sezondan kalan oyuncuların maaş alacakları, bonuslar ve vergilerin de yer aldığı ödemeler kısa süre içinde yapıldı. Toplamda yeni yönetimin 20 milyon euro (206 milyon TL) ödeme yaptığı öğrenildi. Sarı kırmızılılar acil ödemeleri yaparken, yönetimden bası isimlerin de kasa kolaylığı sağladığı öğrenildi. Yönetim şimdi transfer için net adımlar atmaya hazırlanıyor.

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