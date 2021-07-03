Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da transferler için beklenen tarih 7 Temmuz! Gedson Fernandes, Kaan Ayhan, Mert Çetin, Barış Alper Yılmaz...

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV Eindhoven ile eşleşen Galatasaray'da kritik iki maç için yoğun bir trafik var. Hürriyet'te yer alan habere göre 21 ve 28 Temmuz'da oynanacak iki karşılaşma için kadrosunu 7 Temmuz'a kadar UEFA'ya bildirmesi gereken sarı-kırmızılılar en az 2 ya da 3 transferini de bu tarihe kadar yetiştirme hedefinde.