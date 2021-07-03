Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da transferler için beklenen tarih 7 Temmuz! Gedson Fernandes, Kaan Ayhan, Mert Çetin, Barış Alper Yılmaz...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da transferler için beklenen tarih 7 Temmuz! Gedson Fernandes, Kaan Ayhan, Mert Çetin, Barış Alper Yılmaz...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda hedef, PSV Eindhoven ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön elemesi maçından önce eksiklerini gidermek. Aslan'ın transferler için kritik tarihi 7 Temmuz... İşte tüm detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 12:11
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da transferler için beklenen tarih 7 Temmuz! Gedson Fernandes, Kaan Ayhan, Mert Çetin, Barış Alper Yılmaz...

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV Eindhoven ile eşleşen Galatasaray'da kritik iki maç için yoğun bir trafik var. Hürriyet'te yer alan habere göre 21 ve 28 Temmuz'da oynanacak iki karşılaşma için kadrosunu 7 Temmuz'a kadar UEFA'ya bildirmesi gereken sarı-kırmızılılar en az 2 ya da 3 transferini de bu tarihe kadar yetiştirme hedefinde.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da transferler için beklenen tarih 7 Temmuz! Gedson Fernandes, Kaan Ayhan, Mert Çetin, Barış Alper Yılmaz...

Galatasaray sol bek takviyesi ile birlikte Gedson Fernandes, Kaan Ayhan, Mert Çetin başta olmak üzere transfer çalışmalarını sürdürürken PSV Eindhoven maçına kadar kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da transferler için beklenen tarih 7 Temmuz! Gedson Fernandes, Kaan Ayhan, Mert Çetin, Barış Alper Yılmaz...

Galatasaray, 7 Temmuz'a kadar transferlerini yetiştiremezse önünde bir de ek süre bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, 7 Temmuz'da UEFA'ya bildireceği kadroda 15 Temmuz'a kadar 3 değişiklik yapma hakkına sahip olacak. Kısaca transferlerin gerçekleşmesi halinde 15 Temmuz tarihine kadar 3 yeni ismi listeye ekleyebilecek.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da transferler için beklenen tarih 7 Temmuz! Gedson Fernandes, Kaan Ayhan, Mert Çetin, Barış Alper Yılmaz...

Aslan'da iç transferde atılan imzalar bu hafta içinde resmen açıklanacak ve KAP bildirimleri art arda gelecek. Fatih Terim ile birlikte Arda Turan ve Emre Akbaba'nın da sarı-kırmızılılar ile yola devam ettiği resmen açıklanacak. Galatasaray'ın hem oyuncu hem de Keçiörengücü ile anlaştığı Barış Alper Yılmaz'ın transferi de resmi olarak açıklanacak.

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