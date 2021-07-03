Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da transferler için beklenen tarih 7 Temmuz! Gedson Fernandes, Kaan Ayhan, Mert Çetin, Barış Alper Yılmaz...

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV Eindhoven ile eşleşen Galatasaray'da kritik iki maç için yoğun bir trafik var. Hürriyet'te yer alan habere göre 21 ve 28 Temmuz'da oynanacak iki karşılaşma için kadrosunu 7 Temmuz'a kadar UEFA'ya bildirmesi gereken sarı-kırmızılılar en az 2 ya da 3 transferini de bu tarihe kadar yetiştirme hedefinde.
Galatasaray sol bek takviyesi ile birlikte Gedson Fernandes, Kaan Ayhan, Mert Çetin başta olmak üzere transfer çalışmalarını sürdürürken PSV Eindhoven maçına kadar kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Galatasaray, 7 Temmuz'a kadar transferlerini yetiştiremezse önünde bir de ek süre bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, 7 Temmuz'da UEFA'ya bildireceği kadroda 15 Temmuz'a kadar 3 değişiklik yapma hakkına sahip olacak. Kısaca transferlerin gerçekleşmesi halinde 15 Temmuz tarihine kadar 3 yeni ismi listeye ekleyebilecek.