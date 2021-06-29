Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 5 KAP birden! İşte Arda Turan, Emre Akbaba, Barış Alper Yılmaz, Gedson Fernandes ve Henry Onyekuru'da son durum...

Öte yandan teknik direktör Fatih Terim 'in de ısrarla istediği Gedson Fernandes için çalışmalar devam ediyor. Bu transferde Terim'in, yakın arkadaşı da olan Benfica sportif direktörü Rui Costa 'dan kolaylık isteyeceği ifade ediliyor.

Gelecek sezonda Henry Onyekuru ile yola devam etmek isteyen Terim, yönetimden bu oyuncunun da bonservisinin alınmasını istedi. 3 sezondur kiralık olarak sarı kırmızılı formayı giyen Nijeryalı futbolcunun, bu kez temelli olarak gelmesi an meselesi. Ayrıca 24 yaşındaki futbolcu da Monaco yönetimine, "Galatasaray'da oynamak istiyorum" dediği gelen bilgiler arasında.