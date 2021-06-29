Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 5 KAP birden! İşte Arda Turan, Emre Akbaba, Barış Alper Yılmaz, Gedson Fernandes ve Henry Onyekuru'da son durum...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 5 KAP birden! İşte Arda Turan, Emre Akbaba, Barış Alper Yılmaz, Gedson Fernandes ve Henry Onyekuru'da son durum...

Galatasaray gelecek sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar bir yandan PSV Eindhoven ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçını düşünürken, diğer yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Yeni sezon öncesinde Cimbom'da önemli eksikler bulunuyor. Bu eksiklerini kapatmak adına harekete geçen Galatasaray, KAP bildirimlerini peş peşe yapacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 11:13 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 11:49
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 5 KAP birden! İşte Arda Turan, Emre Akbaba, Barış Alper Yılmaz, Gedson Fernandes ve Henry Onyekuru'da son durum...

Galatasaray'da transferde seçim sonrasında hareketlenme bu hafta başlıyor. İlk etapta yerli oyuncular üzerinde yoğunlaşan Galatasaray; Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'e imza attırırken Emre Taşdemir'in de kontratlarını uzatmıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 5 KAP birden! İşte Arda Turan, Emre Akbaba, Barış Alper Yılmaz, Gedson Fernandes ve Henry Onyekuru'da son durum...

Bu hafta içinde Arda Turan ve Emre Akbaba ile sözleşme yenilenmesi planlanırken Keçiörengücü'nden de Barış Alper Yılmaz'ın transferinin KAP'a bildirilmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 5 KAP birden! İşte Arda Turan, Emre Akbaba, Barış Alper Yılmaz, Gedson Fernandes ve Henry Onyekuru'da son durum...

Keçiörengücü formasıyla dikkatleri üzerine çeken ve Fatih Terim'in ısrarla istediği Barış Alper Yılmaz için 1.5 milyon euro bonservis ve 1 futbolcu verileceği kaydedildi. Arda Turan'ın yıllık maaşının 8 milyon TL, Emre Akbaba'nın da 10 milyon TL olacağı ifade ediliyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 5 KAP birden! İşte Arda Turan, Emre Akbaba, Barış Alper Yılmaz, Gedson Fernandes ve Henry Onyekuru'da son durum...

Öte yandan teknik direktör Fatih Terim'in de ısrarla istediği Gedson Fernandes için çalışmalar devam ediyor. Bu transferde Terim'in, yakın arkadaşı da olan Benfica sportif direktörü Rui Costa'dan kolaylık isteyeceği ifade ediliyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 5 KAP birden! İşte Arda Turan, Emre Akbaba, Barış Alper Yılmaz, Gedson Fernandes ve Henry Onyekuru'da son durum...

Gelecek sezonda Henry Onyekuru ile yola devam etmek isteyen Terim, yönetimden bu oyuncunun da bonservisinin alınmasını istedi. 3 sezondur kiralık olarak sarı kırmızılı formayı giyen Nijeryalı futbolcunun, bu kez temelli olarak gelmesi an meselesi. Ayrıca 24 yaşındaki futbolcu da Monaco yönetimine, "Galatasaray'da oynamak istiyorum" dediği gelen bilgiler arasında.

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