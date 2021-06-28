Galatasaray Alex Moreno transferi için anlaşmaya varmak üzere! İmzaya kaldı

Galatasaray'da çiçeği burnunda başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sol bek pozisyonu için Saracchi'nin yerine bir isimle anlaşmak isteyen Cimbom'un, en ciddi adaylarından birinin Alex Moreno olduğu ifade edilmişti.

Galatasaray'ın, İspanyol ekibi Real Betis ile transfer için görüşmelerini hızlandırdığı bilinirken, bu konuda son aşamaya geldiği dile getirildi. Fichajes.net'in konu ile ilgili bildirdiği haber şu şekilde oldu;