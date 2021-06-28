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Galatasaray Alex Moreno transferi için anlaşmaya varmak üzere! İmzaya kaldı

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, gelecek sezon kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürürken, listede bulunan isimlerden biri de Alex Moreno'ydu. Real Betis'in satışına sıcak baktığı bilinen Alex Moreno transferine ilişkin İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Buna göre Galatasaray, Alex Moreno transferi için Real Betis ile anlaşmak üzere. İşte görüşmenin detayları... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 20:06
Galatasaray Alex Moreno transferi için anlaşmaya varmak üzere! İmzaya kaldı

Galatasaray'da çiçeği burnunda başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sol bek pozisyonu için Saracchi'nin yerine bir isimle anlaşmak isteyen Cimbom'un, en ciddi adaylarından birinin Alex Moreno olduğu ifade edilmişti.

Galatasaray Alex Moreno transferi için anlaşmaya varmak üzere! İmzaya kaldı

Galatasaray'ın, İspanyol ekibi Real Betis ile transfer için görüşmelerini hızlandırdığı bilinirken, bu konuda son aşamaya geldiği dile getirildi. Fichajes.net'in konu ile ilgili bildirdiği haber şu şekilde oldu;

Galatasaray Alex Moreno transferi için anlaşmaya varmak üzere! İmzaya kaldı

"Real Betis, Alex Moreno transferi için kendisine gelen teklifleri dinliyor. Lyon, Marsilya ve Napoli'nin oyuncu için ilgisinin bulunduğu biliniyordu. Ancak, yıldız futbolcunun gideceği yer Türkiye olacak gibi duruyor.

Galatasaray Alex Moreno transferi için anlaşmaya varmak üzere! İmzaya kaldı

Galatasaray, Endülüs takımına konuya ilişkin ilginç bir teklif sundu ve bu teklif, Betisli yetkililerce olumlu karşılandı. Görünen o ki Galatasaray, rakiplerini bu konuda geçmiş bulunuyor.

Galatasaray Alex Moreno transferi için anlaşmaya varmak üzere! İmzaya kaldı

Aktarılan bilgilere göre Türk takımı, Real Betis'in Moreno için daha önce ödediği '7 milyon euroluk' miktarı ödemeye onay verdi. Hatta, 7 milyon euronun az da olsa üstüne çıkabileceği konuşuluyor.

Galatasaray Alex Moreno transferi için anlaşmaya varmak üzere! İmzaya kaldı

ANLAŞMA ÇOK YAKIN
Öte yandan Real Betis'in konuya ilişkin tek şartı var. Endülüs kulübünün yetkilileri, satın alma opsiyonunun 'zorunlu olmasını' talep ediyor.

Galatasaray Alex Moreno transferi için anlaşmaya varmak üzere! İmzaya kaldı

Galatasaray ile Real Betis'in görüşmelerden olumlu ayrılacağı düşünülüyor ve önümüzdeki saatlerde, anlaşmanın resmiyete dökülebileceği iddia edilliyor."

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