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için transferde sürpriz gelişme! 'Amrabat' ile anlaşma tamam

'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların, gelecek sezon için sürpriz bir isimle her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi. Cimbom, daha önce sarı kırmızılı formayı giymiş 'ın kardeşi 'ı kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Hatta Galatasaray'ın, Sofyan Amrabat ile her konuda anlaştığı ifade edildi. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 06:50
Galatasaray için transferde sürpriz iddia! 'Amrabat' ile anlaşma tamam

Yerli transferinde atağa kalkan G.Saray'ın, Fatih Terim'in eski takımı Fiorentina'nın orta sahası ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi.

Galatasaray için transferde sürpriz iddia! 'Amrabat' ile anlaşma tamam

Takvim'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar'ın İtalyan kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Aslan oyuncuyu kiralama+satın alma opsiyonu ile transfer etmeye çalışıyor. 2020 yılından beri İtalyan kulübünde forma giyen 24 yaşındaki Faslı ön libero 17 kez milli oldu.

Galatasaray için transferde sürpriz iddia! 'Amrabat' ile anlaşma tamam

, bir dönem G.Saray'da forma giyen 'ın da kardeşi. Transfer gerçekleşirse iki kardeş de Sarı-Kırmızılı formayı giymiş olacak. Sofyan Amrabat, Belçika, Hollanda ve İtalyan kulüplerinde forma giydi. Faslı Sofyan Amrabat, ağabeyi Nordin Amrabat gibi 'da oynayabilir.

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