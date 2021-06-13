Takvim'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar'ın İtalyan kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Aslan oyuncuyu kiralama+satın alma opsiyonu ile transfer etmeye çalışıyor. 2020 yılından beri İtalyan kulübünde forma giyen 24 yaşındaki Faslı ön libero 17 kez milli oldu.

Sofyan Amrabat, bir dönem G.Saray'da forma giyen Nordin Amrabat'ın da kardeşi. Transfer gerçekleşirse iki kardeş de Sarı-Kırmızılı formayı giymiş olacak. Sofyan Amrabat, Belçika, Hollanda ve İtalyan kulüplerinde forma giydi. Faslı Sofyan Amrabat, ağabeyi Nordin Amrabat gibi Galatasaray'da oynayabilir.