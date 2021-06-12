Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Alex Moreno, Ryan Bertrand, Ryan Porteous...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! , , ...

Son dakika Galatasaray haberleri... yönetiminde sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da, yeni başkan, teknik direktör gibi konular belirsizliğini korurken, mevcut yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor. Transfer listesine yeni isimler de eklendi. , , gündeme gelen isimler arasında yer aldı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 14:53
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Alex Moreno, Ryan Bertrand, Ryan Porteous... | GS haberleri

Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren 'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Alex Moreno, Ryan Bertrand, Ryan Porteous... | GS haberleri

UMUT MERAŞ

'in devleri 'ımızın yıldızı Umut Meraş'ın peşinde. , , Galatasaray ve 'un ilgi duyduğu Umut Meraş için teklifi en güçlü ekiplerden biri Galatasaray oldu. Menajeriyle görü

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Alex Moreno, Ryan Bertrand, Ryan Porteous... | GS haberleri

ALEX MORENO

ve 'ü kadrosuna katan Galatasaray'da sıra 'ya geliyor. Sarı kırmızılı ekip son pürüzleri giderirken, futbolcunun önümüzdeki hafta imza atması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Alex Moreno, Ryan Bertrand, Ryan Porteous... | GS haberleri

MARTIN ERLIC

Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. , Galatasaray'ın gündemine gelen isimler arasında yer alıyor. Luyindama'nın satılma ihtimali, 'un sözleşmesinin bitmesi gibi sebepler, sarı kırmızılı ekibi stoper transferi için harekete geçirdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Alex Moreno, Ryan Bertrand, Ryan Porteous... | GS haberleri

LUIS HAQUIN

Galatasaray scout ekibi, bonservisi Meksika'nın Puebla takımında bulunan genç sol stoper Luis Haquin'i takibe aldı. Şili ataklarında yaptığı hamlelerle dikkat çeken futbolcu radara takıldı. Oyuncunun da takip edilmesi kararı alındı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Alex Moreno, Ryan Bertrand, Ryan Porteous... | GS haberleri

JEFFERSON LERMA

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Jerfferson Lerma, kulübüne rest çekti. Yıldız futbolcu Galatasaray'dan gelen teklifin değerlendirilmesini istiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Alex Moreno, Ryan Bertrand, Ryan Porteous... | GS haberleri

RYAN PORTEOUS

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Hibernian forması giyen İskoç futbolcu girdi. 22 yaşındaki stoper için sarı-kırmızılıların 1 milyon poundluk bir teklif hazırladığı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Alex Moreno, Ryan Bertrand, Ryan Porteous... | GS haberleri

RYAN BERTRAND

Galatasaray'da Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi ile yollar ayrıldı. Sol beke en az 2 futbolcu transfer edecek olan Aslan, Southampton ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki İngiliz yıldızla birçok Premier Lig takımı ilgileniyor.

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