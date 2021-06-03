Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Olimpiu Morutan'dan Galatasaray sözleri! "Oynamak isterim" (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'dan sözleri! "Oynamak isterim" (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... kulübünün transfer döneminin gözde futbolcusu , 'da 'a verdiği röportajda Galatasaray'la ilgili konuştu. "'de daha yüksek maaşla mı yoksa 'da mı oynamak istersin?" sorusuna 22 yaşındaki 10 numara, "Tabii ki Galatasaray'da oynamak isterim. Çünkü Galatasaray taraftarlarını biliyorum" ifadesini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 09:00 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 09:25
Son dakika transfer haberi: Olimpiu Morutan'dan Galatasaray sözleri! "Oynamak isterim" (GS spor haberi)

kulübünün transfer döneminin gözde futbolcusu , 'da 'a verdiği röportajda 'la ilgili konuştu. "'de daha yüksek maaşla mı yoksa 'da mı oynamak istersin sorusuna?" 22 yaşındaki 10 numara, "Tabii ki Galatasaray'da oynamak isterim. Çünkü Galatasaray taraftarlarını biliyorum" ifadesini kullandı.

İMKANSIZ
Olimpiu Morutan yaptığı açıklama ile kendisiyle ilgilenen Galatasaray'a göz kırparken FCSB'nin sahibi de iddiaları doğruladı. Sarıkırmızılı yöneticilerle görüştüğünü kaydeden Becali, "Birkaç ay önce beni aradılar. Onlara bu transferin imkansız olduğunu söyledim. Dürüst olacağım. 'nin mali gücü birkaç yıl önceki gibi değil. Büyük borçları var" dedi.

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