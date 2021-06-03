Son dakika transfer haberi: Olimpiu Morutan'dan Galatasaray sözleri! "Oynamak isterim" (GS spor haberi)

FCSB kulübünün transfer döneminin gözde futbolcusu Olimpiu Morutan, Romanya'da Pro Sport'a verdiği röportajda Galatasaray'la ilgili konuştu. "Çin'de daha yüksek maaşla mı yoksa G.Saray'da mı oynamak istersin sorusuna?" 22 yaşındaki 10 numara, "Tabii ki Galatasaray'da oynamak isterim. Çünkü Galatasaray taraftarlarını biliyorum" ifadesini kullandı.



İMKANSIZ

Olimpiu Morutan yaptığı açıklama ile kendisiyle ilgilenen Galatasaray'a göz kırparken FCSB'nin sahibi George Becali de iddiaları doğruladı. Sarıkırmızılı yöneticilerle görüştüğünü kaydeden Becali, "Birkaç ay önce beni aradılar. Onlara bu transferin imkansız olduğunu söyledim. Dürüst olacağım. Türkiye'nin mali gücü birkaç yıl önceki gibi değil. Büyük borçları var" dedi.