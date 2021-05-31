Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Rakip olacaklar! Yıldız isim Galatasaray’ı Mesut Özil'e sordu

Son dakika spor haberi: Rakip olacaklar! Yıldız isim ’ı 'e sordu

Son dakiaka spor haberi... Süper Lig'de perdenin kapanmasıyla transferde vitesi yükselten , birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda. Sarı-kırmızılı ekibin listesinde bulunan isimlerden , Fenerbahçe forması giyen 'i arayarak bilgi aldı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Rakip olacaklar! Yıldız isim Galatasaray’ı Mesut Özil'e sordu

'e dönen 'nin yerine sol bek arayan 'ın gündemine farklı isimler girmeye devam ediyor. , Galatasaray'da yaşanan seçim belirsizliği yüzünden ile sözleşme yenilemek için görüşmelere başladı. Patrick van Aanholtise yolcusu gibi görünüyor. İşte bu ortamda , Galatasaray'ın radarına girdi. CIMBOM, Bosnalı futbolcu için ile temas kurarken bu girişim üzerine Kolasinac, da boş durmadı. Kiralık oynadığı 'den ayrılmaya hazırlanan ve Arsenal'a dönmeyi düşünmeyen 27 yaşındaki sol bekin, Galatasaray'dan aldığı teklifi 'le konuştuğu belirtildi. Mesut'un "Senin için yeni bir başlangıç olabilir" dediği ve Galatasaray'da oynamasını tavsiye ettiği iddia edildi.

RAKİP OLACAKLAR
Arsenal'de birlikte forma giyen Mesut Özil ile Sead Kolasinac çok yakın iki dost… Bunun yanı sıra 'nin başkenti 'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı kişiler tarafından saldırıya uğramaları nedeniyle de çokça konuşulmuşlardı. Kolasinac, Galatasaray'la anlaşırsa iki arkadaş bu kez birbirlerine rakip olacak.

Schalke'den Arsenal'e bedelsiz transfer olan Sead Kolasinac, geçen sezon eski takımında yarım sezon kiralık oynadı. 27 yaşındaki sol bek, 'da 17 maça çıktı, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray, Arsenal ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Bosnalı futbolcuyu, düşük bir maliyetle kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

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