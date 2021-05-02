Gençlerbirliği - Galatasaray maçı CANLI

Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray, Ankara Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray, rakibini yenip Beşiktaş derbisine moralli çıkmayı hedefliyor. Düşme hattındaki Gençlerbirliği de kümede kalma adına güçlü rakibini mağlup etmek istiyor.

ÖNEMLİ DAKİKALAR

6' Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu ile gole yaklaştı. Genç oyuncu, iki oyuncuyu oyundan düşüren çalımın ardından şutunu çekti ancak top kornere çıktı.

12' Gedson Fernandes'in şutu Nordfeldt'de kaldı.

21' Şener'in sağ çizgiden ceza sahasına ortasında Babel'in kafa vuruşu auta çıktı!

28' Donk'un ara pasıyla topla buluşan Emre Akbaba'nın ceza sahası içinden şutu auta çıktı.

44' GOL! Ceza sahası dışında topla buluşan Halil şık bir hareketle topu önüne aldı ve sol köşeye düzgün bir şutla Galatasaray forması altında ilk golüne imza attı!

49' Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun şutunda ikinci gole yaklaştı. Kaleci Nordfeldt, son anda çıkardı.

👉 GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim, Arda Kızıldağ, D. Angelo, Soner Dikmen, Piris, Sefa Yılmaz, Candeias, Stancu, Sandro Lima

GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Taylan, Emre Akbaba, Gedson Fernandes, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Ryan Babel

📺 GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

👉 98. RANDEVU

Gençlerbirliği ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 97 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 53 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 23 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 170 golüne, Ankara temsilcisi 101 golle yanıt verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 6-0'lık skorla kazandı.

👉 5 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray ligde son olarak Hatayspor'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu maçın ardından oynadığı 5 karşılaşmada yenilmedi ve 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan son iki müsabakasından da sahadan galip ayrıldı. Cimbom son olarak Konyaspor'u evinde 1-0'lık skorla mağlup etti.

👉 DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 18 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu mücadelelerde 12 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Bu maçlarda 29 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 18 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak Antalyaspor ile karşılaştı ve müsabakayı 1-0'lık skorla kazandı.

👉 EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 36 karşılaşmada kalesinde 33 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 78 gollü Beşiktaş'ın ardından 68 golle en çok gol kaydeden ikinci takım olarak yer alıyor.

🚑 EKSİKLER

Sarı-kırmızılılarda corona virüsü testi pozitif çıkan 4 futbolcunun da karantina süreleri devam ediyor. Arda Turan ve Etebo Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor.