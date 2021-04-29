Elmas başvurdu

Sarı-kırmızılı kulüpte seçim tarihi yaklaşırken hareketlilik de sürüyor. Dün seçimin güçlü adaylarından biri olarak görülen Burak Elmas resmi başvurusunu yaptı. 7 Mayıs'a kadar süre olmasına rağmen listesini hazırlayan ve evraklarını tamamlayan Burak Elmas dün resmi başvurusunu yaptı. Galatasaray'da başkanlığa adaylığını koyan ilk isim olan Burak Elmas "Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı yasal sürecinin, tüzüğümüzün öngördüğü şekilde başlayabilmesi ve resmiyet kazanması için gerekli evrakı, an itibarı ile Divan Kurulu'na teslim etmiş bulunuyoruz… Bu vesile ile, tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi.