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Elmas başvurdu

Aslan’da , başkan adaylığı için resmi başvuruyu yapan ilk isim oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Elmas başvurdu
Sarı-kırmızılı kulüpte seçim tarihi yaklaşırken hareketlilik de sürüyor. Dün seçimin güçlü adaylarından biri olarak görülen resmi başvurusunu yaptı. 7 Mayıs'a kadar süre olmasına rağmen listesini hazırlayan ve evraklarını tamamlayan Burak Elmas dün resmi başvurusunu yaptı. 'da başkanlığa adaylığını koyan ilk isim olan Burak Elmas " başkan adaylığı yasal sürecinin, tüzüğümüzün öngördüğü şekilde başlayabilmesi ve resmiyet kazanması için gerekli evrakı, an itibarı ile 'na teslim etmiş bulunuyoruz… Bu vesile ile, tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi.
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