Devam baba!

Süper Lig'de Galatasaray istediği sonuçları alamayınca puan cetvelinde 3. sıraya gerilemişti. Üst sıralara tutunmak için mücadele eden Cimbom'da son haftalarda Emre Akbaba sahne aldı. Trabzonspor maçında Aslan 1-0 yenikken 90+6'da attığı golle takımına 1 puan kazandıran tecrübeli hücum oyuncusu dün de Konyaspor karşısında takımını ipten aldı. 28 yaşındaki futbolcu yine 'kurnaz' davrandı. Trabzonspor maçında Uğurcan Çakır'dan dönen topu tamamlamıştı. Dün de Sehic'in sektirdiği topta ribaundu aldı, düzgün bir vuruşla 3 puanı getirdi. Emre Akbaba bu sezon 4 golünü de Türk Telekom Stadı'nda kaydetti.