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Devam baba!

, maçından sonra ’a da son anda attı. Kazandırdığı puanlarla Cimbom’u yarışta tuttu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Devam baba!
'de istediği sonuçları alamayınca puan cetvelinde 3. sıraya gerilemişti. Üst sıralara tutunmak için mücadele eden Cimbom'da son haftalarda sahne aldı. maçında Aslan 1-0 yenikken 90+6'da attığı golle takımına 1 puan kazandıran tecrübeli hücum oyuncusu dün de karşısında takımını ipten aldı. 28 yaşındaki futbolcu yine 'kurnaz' davrandı. Trabzonspor maçında 'dan dönen topu tamamlamıştı. Dün de 'in sektirdiği topta ribaundu aldı, düzgün bir vuruşla 3 puanı getirdi. Emre Akbaba bu sezon 4 golünü de 'nda kaydetti.
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