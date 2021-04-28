Son dakika spor haberi: Menajeri Galatasaray'a önerdi! Aslan'a Viking teklifi

Seçim gündemi ve Fatih Terim'le ilgili belirsizliğe rağmen yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesine sürpriz bir isim girdi.

Takvim'in haberine göre; Premier Lig ekibi Burnley ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Johann Berg Gudmundsson menajeri tarafından Sarı-Kırmızılılar'a önerildi.