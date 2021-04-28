Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Menajeri Galatasaray'a önerdi! Aslan'a Viking teklifi

Son dakika spor haberi: Menajeri 'a önerdi! Aslan'a teklifi

Son dakika spor haberi... 'de son haftalara girilirken ligin dev kulüplerinden transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Birçok isimle anılan sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde kanatlarını da güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Galatasaray'a sürpriz bir transfer önerisi geldi. Milli takımının vazgeçilmez isimlerden biri olan yıldız futbolcunun menajeri, oyuncusunu sarı-kırmızılı takıma önerdi. Yönetimin konuyu teknik direktör Fatih Terim'e ilettiği ve tecrübeli çalıştırıcının transferle ilgili son kararının beklendiği öğrenildi. İşte o isim... ( spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Menajeri Galatasaray'a önerdi! Aslan'a Viking teklifi

Seçim gündemi ve Fatih Terim'le ilgili belirsizliğe rağmen yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 'ın listesine sürpriz bir isim girdi.

Son dakika spor haberi: Menajeri Galatasaray'a önerdi! Aslan'a Viking teklifi

Takvim'in haberine göre; Premier Lig ekibi Burnley ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Johann Berg Gudmundsson menajeri tarafından Sarı-Kırmızılılar'a önerildi.

Son dakika spor haberi: Menajeri Galatasaray'a önerdi! Aslan'a Viking teklifi

BU SEZON 18 MAÇTA OYNADI
Yönetim konuyu teknik heyete iletirken, İzlandalı yıldızla ilgili gerekli araştırmaların başladığı öğrenildi. Hücumun her iki kanadında da forma giyebilen Gudmundson bu sezon 18 maçta görev aldı.

Son dakika spor haberi: Menajeri Galatasaray'a önerdi! Aslan'a Viking teklifi

İZLANDA'NIN DEĞİŞİLMEZ İSMİ
Ağları 2 kez sarsan 30 yaşındaki futbolcu İzlanda Milli Takımı'yla 79 maça çıktı ve 8 gol attı. Daha önce Charlton ve Alkmaar formasını giyen Gudmundsson etkili sol ayağı ve fizik gücü ile tanınıyor.

Son dakika spor haberi: Menajeri Galatasaray'a önerdi! Aslan'a Viking teklifi

-Menajeri tarafından 'a teklif edilen Gudmundsson'a Fransa ve Almanya'dan talipler olduğu belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Menajeri Galatasaray'a önerdi! Aslan'a Viking teklifi

-2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında çok etkili bir performans gösteren Gudmundsson toplam 5 gol ve 14 asist üretti.

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