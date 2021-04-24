Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kader günü! İşte Fatih Terim'in Antalya maçı 11'i

SAVUNMA DEĞİŞİYOR



Teknik direktör Fatih Terim bazı radikal değişiklikler yapacak. Usta hoca, Luyindama'yı kulübeye çekip stoperde Donk'u sahaya sürecek. Sağ bekte Şener'in yerine de Linnes görev yapacak. Trabzon maçında kenara alınmasına tepki gösteren Feghouli de maça kulübede başlayacak.





HALİL'E GERİ DÖNÜŞ



Trabzonspor maçında oyuna ikinci yarıda dahil olan Halil Dervişoğlu, Babel'den daha etkili bir görüntü sergiledi. Fatih Terim de Antalya deplasmanına tek forvet Halil'le başlama kararı aldı. Sakatlıkları süren Falcao, Onyekuru ve Yedlin Antalya'ya getirilmezken, testi negatife dönen Mohamed de İstanbul'da bırakıldı.



