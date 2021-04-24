Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kader günü! İşte Fatih Terim'in Antalya maçı 11'i

Son dakika spor haberi: 'ın kader günü! İşte 'in maçı 11'i

Son dakika spor haberi: 'in 37. haftasında , deplasmanda 'a konuk olacak. Zirvenin 6 puan gerisinde kalan sarı kırmızılılar, şampiyonluk şansını devam ettirmek için mutlak zafer arayacak. Takımda eksikler göz korkutuyor, ise kalan 6 maçta yeni galibiyet serisi başlatmak istiyor. Karşılaşma öncesi teknik direktör ilk 11'ini netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı 11'i ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kader günü! İşte Fatih Terim'in Antalya maçı 11'i

Şampiyonluk yarışında beklenen çıkışı bir türlü yapamayan bugün deplasmanda 'un konuğu olacağı maçta ya tamam ya devam diyecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kader günü! İşte Fatih Terim'in Antalya maçı 11'i

Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ligde iç ve dış sahada üst üste kötü sonuçlar alarak şampiyonluk yarışında geriye düşen sarı-kırmızılı takım, Antalya ekibi karşısında kötü gidişata dur demek ve şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kader günü! İşte Fatih Terim'in Antalya maçı 11'i

Lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde bulunan sarı-kırmızılılar, karşısında 3 puan alıp, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kader günü! İşte Fatih Terim'in Antalya maçı 11'i

4 EKSİK VAR, 1 İSİM İSE SINIRDA

Geçtiğimiz hafta evinde Trabzonspor ile berabere kalan Cimbom, mutlak galibiyet hesapları yaparken takımda 4 futbolcu çeşitli nedenlerle maçının kadrosunda yer alamayacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kader günü! İşte Fatih Terim'in Antalya maçı 11'i

Sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve De- Andre Yedlin ile koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mostafa Mohamed mücadelede forma giyemeyecek. Öte yandan müsabaka öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kader günü! İşte Fatih Terim'in Antalya maçı 11'i

Etebo, sarı kart görmesi halinde gelecek haftaki Konyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 0-0 sonuçlanmıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kader günü! İşte Fatih Terim'in Antalya maçı 11'i

SAVUNMA DEĞİŞİYOR

Teknik direktör bazı radikal değişiklikler yapacak. Usta hoca, Luyindama'yı kulübeye çekip stoperde Donk'u sahaya sürecek. Sağ bekte Şener'in yerine de Linnes görev yapacak. Trabzon maçında kenara alınmasına tepki gösteren Feghouli de maça kulübede başlayacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kader günü! İşte Fatih Terim'in Antalya maçı 11'i

HALİL'E GERİ DÖNÜŞ

Trabzonspor maçında oyuna ikinci yarıda dahil olan Halil Dervişoğlu, Babel'den daha etkili bir görüntü sergiledi. de deplasmanına tek forvet Halil'le başlama kararı aldı. Sakatlıkları süren Falcao, Onyekuru ve Yedlin Antalya'ya getirilmezken, testi negatife dönen Mohamed de İstanbul'da bırakıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kader günü! İşte Fatih Terim'in Antalya maçı 11'i

9 MAÇTIR YENİLMİYOR

G.Saray, ile ligde oynadığı son 9 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Kırmızı-beyazlılar karşısında son yenilgisini 2015-16 sezonunda alan sarı- kırmızılılar, sonrasındaki 5 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında mağlubiyet görmedi. Bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik alan Aslan, 23 gol atıp 6 gol yedi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kader günü! İşte Fatih Terim'in Antalya maçı 11'i

Üç gündür Belek'te kampta olan Aslan'da teknik heyet ve futbolcular 6'da 6 hedefine odaklandı. Terim, takımı motive etmek için büyük uğraş veriyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kader günü! İşte Fatih Terim'in Antalya maçı 11'i

bu sezon ligde deplasmanda 17 karşılaşmaya çıktı. 11 galibiyet elde ederken, 6 da mağlubiyet aldı. 28 gol kaydederken, kalesinde ise 18 gol gördü.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kader günü! İşte Fatih Terim'in Antalya maçı 11'i

Aslan, Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmanın 2'sinde galip gelebildi. Sarı-kırmızılı takım, diğer maçlarda ise 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kader günü! İşte Fatih Terim'in Antalya maçı 11'i

ile , ligde bugün 50. kez karşılaşacak. 49 müsabakada sarı-kırmızılılar 29, ise 7 kez kazandı. 13 mücadele berabere sona erdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kader günü! İşte Fatih Terim'in Antalya maçı 11'i

YİNE METE KALKAVAN

Süper Lig'in 37'nci haftasındaki 5 maçın hakemi belli oldu! Mete Kalkavan yine maçında görevlendirildi. Hafta içinde oynanan Trabzonspor derbisinde görev yapan Mete Kalkavan, bugünkü maça da atandı. Daha önce Beşiktaş maçına da Meler üst üste iki kez atanmış ve siyah-beyazlıların tepkisini çekmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kader günü! İşte Fatih Terim'in Antalya maçı 11'i

HAZIRLIKLAR TAMAM

, sınavı hazırlıklarını tamamladı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda pas oyunları üzerinde duruldu. Ardından taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman yenilenme koşusu ile sona erdi. G.Saray artık maç saatini bekliyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kader günü! İşte Fatih Terim'in Antalya maçı 11'i

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

ANTALYASPOR: BOFFIN, KUDRYASHOV, EREN, BÜNYAMİN, VEYSEL, NURİ, AMILTON, FREDY, HAKAN, SIDNEY, GÖKDENİZ

GALATASARAY: MUSLERA, LINNES, DONK, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, GEDSON, EMRE KILINÇ, EMRE AKBABA, KEREM, HALİL

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