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Galatasaray'dan Vidal'e kanca!

Transferde orta saha mevkisine öncelik veren Galatasaray, ’in satış listesine koyduğu Şili’li yıldız 'e talip oldu. Cimbom’un bu transferdeki rakiplerinin Fransa Ligue 1 ekiplerinden ve 'nden olduğu öğrenildi. Teknik direktör 'in yıldız futbolcuyu kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 07:11
Galatasaray'dan Vidal'e kanca!
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Galatasaray bu sezon orta sahada ciddi problemler yaşadı. sezonun en önemli ismi olurken yokluğunda ciddi sıkıntılar çıktı. Etebo çare olamadı. Gedson Fernandes büyük kapasitesine rağmen beklentileri karşılayamadı. Cimbom, gelecek sezon bu bölgede 'papatya falı' açmak istemiyor. Galatasaray, kariyeri boyunca 'nın dev kulüplerinde forma giymiş olan 'in peşine düştü. 33 yaşındaki yıldızın ile 1 yıl daha sözleşmesi var ancak İtalyan ekibi onu kadrosunda düşünmüyor. Vidal'in peşinde Cimbom'un dışında ve da var. de yeni yönetimden mutlaka Vidal'in alınmasını istiyor.

DEVLERDE OYNADI
Arturo Vidal, Colo Colo'da başlayan kariyerinde Avrupa'ya formasıyla sıçradı. 'dan sonra rotasını için 'ya kırdı. Buradan yeniden 'ya bu defa formasıyla döndü. Barcelona sonrası da İnter'e transfer oldu. Büyük bir kalite olan Vidal son 10 yıldaki en önemli orta saha oyuncularından biri kabul ediliyor.

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