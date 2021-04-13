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'da düşüşün sebebi belli oldu! "Bizim neden sözleşmemiz uzatılmıyor?"

'da son dakika haberi... Yönetim, sadece ’nın kontratını uzatınca mukavele bekleyen isimler de mental olarak çöktü. Oyuncular kendi aralarında “Bizim neden sözleşmemiz uzatılmıyor” diyerek dert yandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 23:12 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 00:17
Galatasaray'da düşüşün sebebi belli oldu! "Bizim neden sözleşmemiz uzatılmıyor?"

Ligde son 6 haftada kaybettiği 13 puanla şampiyonluğa havlu atma noktasına gelen 'da kötü gidişin nedenleri sorgulanıyor.

Galatasaray'da düşüşün sebebi belli oldu! "Bizim neden sözleşmemiz uzatılmıyor?"

Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı feshederek takımı karşısına alan sarı-kırmızılı yönetim, 'ya imza attırarak sözleşme bekleyen diğer oyuncuları ise tamamen kaybetti.

Galatasaray'da düşüşün sebebi belli oldu! "Bizim neden sözleşmemiz uzatılmıyor?"

850 bin Euro garanti ücrete sahip Marcao ve 1 milyon 50 bin Euro kazanan Luyindama uzun süredir zamlı yeni sözleşme bekliyor. Mukaveleleri sezon sonunda bitecek Emre Akbaba ve Ömer Bayram da takımda kalmak istiyor ancak henüz kulüp tarafından kendilerine iletilmiş bir teklif yok.

Galatasaray'da düşüşün sebebi belli oldu! "Bizim neden sözleşmemiz uzatılmıyor?"

KİRALIK İSİMLER DÜŞÜŞTE
Saha dışında "Bizim neden sözleşmemiz uzatılmıyor" diye soran futbolcuların konsantrasyonu bozuldu ve performansları düştü.

Galatasaray'da düşüşün sebebi belli oldu! "Bizim neden sözleşmemiz uzatılmıyor?"

G.Saray'ı olumsuz etkileyen bir diğer unsur da kiralık oyuncuların fazlalığı. Kendileri ile devam edilmeyeceğini anlayan Etebo ve Saracchi dibe vurdu.

Galatasaray'da düşüşün sebebi belli oldu! "Bizim neden sözleşmemiz uzatılmıyor?"

Devre arası gelen Halil Dervişoğlu beklentileri karşılayamadı. Gedson Fernandes son Karagümrük maçına kadar hayal kırıklığı oldu. (Sabah)

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