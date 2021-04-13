Galatasaray'da düşüşün sebebi belli oldu! "Bizim neden sözleşmemiz uzatılmıyor?"

Ligde son 6 haftada kaybettiği 13 puanla şampiyonluğa havlu atma noktasına gelen Galatasaray'da kötü gidişin nedenleri sorgulanıyor.
Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı feshederek takımı karşısına alan sarı-kırmızılı yönetim, Muslera'ya imza attırarak sözleşme bekleyen diğer oyuncuları ise tamamen kaybetti.
850 bin Euro garanti ücrete sahip Marcao ve 1 milyon 50 bin Euro kazanan Luyindama uzun süredir zamlı yeni sözleşme bekliyor. Mukaveleleri sezon sonunda bitecek Emre Akbaba ve Ömer Bayram da takımda kalmak istiyor ancak henüz kulüp tarafından kendilerine iletilmiş bir teklif yok.