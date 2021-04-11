Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim istedi yönetim alıyor! Süper kanat...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: istedi yönetim alıyor! Süper kanat...

Son dakika transfer haberi: 'i şampiyon olarak tamamlamak isteyen ancak alınan kötü sonuçlar nedeniyle morallerin bozulduğu Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Aslan, yaz transfer dönemi çalışmalarına da hız kazandırdı. Cimbom, teknik direktör 'in kadrosunda mutlaka istediği yıldız kanat oyuncusunu transfer etmek istiyor. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 11:44
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim istedi yönetim alıyor! Süper kanat...

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamak isteyen ancak alınan sonuçlarla morallerin bozulduğu Galatasaray'da gelecek sezon 'nde yer alma düşüncesine göre transfer politikasında değişiklikler olması bekleniyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim istedi yönetim alıyor! Süper kanat...

Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda ilk olarak kaleci ile sözleşme uzatırken, önümüzdeki sezon mutlaka 'da başarı istiyor. yöneticilerle görüşerek takımda kalmasını istediği oyuncuların isimlerini bildirdi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim istedi yönetim alıyor! Süper kanat...

Galatasaray'ın özellikle sözleşme uzatma kapsamında ilk sırada bulunan isim olan konusunda ise ülkelerinden gelen yüksek teklifler karşısında Brezilyalı oyuncuyla görüşmelerini hızlandırdığı öğrenildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim istedi yönetim alıyor! Süper kanat...

Sarı-kırmızılılar 'nun ardından ise ile görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor. Terim'in özellikle bu iki oyuncunun takımda kalmasını çok fazla istediği öğrenildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim istedi yönetim alıyor! Süper kanat...

Galatasaray'da orta saha konusunda 'ın olağanüstü yükselişinin ardından gelecek sezon o bölgedeki daha çok ofansif bölgeye takviye planını öne çıkardı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim istedi yönetim alıyor! Süper kanat...

'in, ile tekrar temasa geçeceği ve 'i 1 yıl daha takımda tutmak isteyeceği öğrenildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim istedi yönetim alıyor! Süper kanat...

Tecrübeli hoca - ikilisinin önünde ve ikilisinden yararlanarak kullanmak isterken kanat oyuncusu olarak gündemine flaş bir ismi aldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim istedi yönetim alıyor! Süper kanat...

O İSİM TOWNSEND

1991 doğumlu olan Andros Darryl Townsend bu sezon Premier Lig'de 27 karşılaşmada 1 gol, 4 asist kaydetti.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim istedi yönetim alıyor! Süper kanat...

Özellikle hırsıyla dikkat çeken İngiliz futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim istedi yönetim alıyor! Süper kanat...

29 yaşındaki futbolcu 2019 yılında Newcastle United'dan, Crystal Palace takımına 15.5 milyon euro'ya transfer olmuştu

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