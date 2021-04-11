Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim istedi yönetim alıyor! Süper kanat...

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamak isteyen ancak alınan sonuçlarla morallerin bozulduğu Galatasaray'da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alma düşüncesine göre transfer politikasında değişiklikler olması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda ilk olarak kaleci Muslera ile sözleşme uzatırken, önümüzdeki sezon mutlaka Avrupa'da başarı istiyor. Fatih Terim yöneticilerle görüşerek takımda kalmasını istediği oyuncuların isimlerini bildirdi.
Galatasaray'ın özellikle sözleşme uzatma kapsamında ilk sırada bulunan isim olan Marcao konusunda ise Arap ülkelerinden gelen yüksek teklifler karşısında Brezilyalı oyuncuyla görüşmelerini hızlandırdığı öğrenildi.