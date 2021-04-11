Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim istedi yönetim alıyor! Süper kanat...

Sarı-kırmızılılar Marcao'nun ardından ise Luyindama ile görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor. Terim'in özellikle bu iki oyuncunun takımda kalmasını çok fazla istediği öğrenildi.



Galatasaray'da orta saha konusunda Taylan'ın olağanüstü yükselişinin ardından gelecek sezon o bölgedeki daha çok ofansif bölgeye takviye planını öne çıkardı.



