Eşref Hamamcıoğlu resmen aday!

Mayıs ayı sonunda yapılması planlanan Galatasaray Genel Kurulu için geri sayım sürerken başkan adayları arasına bir isim daha eklendi. Burak Elmas, Metin Öztürk ve Tuncer Hunca'nın ardından Eşref Hamamcıoğlu da adaylığını resmen açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Hamamcıoğlu, "Ben Galatasaray'da yetiştim. Kim olduğum cevabı da Galatasaray'da gizli zaten. Ben her gün Galatasaray'ı yaşayanlardanım. Büyüklerimiz bize her zaman soru sormayı öğretti. Biz de hep sorguladık" diye konuştu.



"ÖZÜMÜZE DÖNECEĞİZ"

"Bir Galatasaraylı olarak görev ve sorumlulukları olduğunu kaydeden Hamamcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Benim gibi hisseden herkesle birlikte yürümeye hazırım. Camiamızın şu anda bir iradeye ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Bu yüzden de bir adım öne çıkıyorum ve Galatasaray Başkanlığı için adaylığımı koyuyorum. Galatasaray olarak artık özümüze dönüşümüz çok yakın. Tek ihtiyacımız, yani hatırlamamız gereken, Galatasaray'a güven." Eşref Hamamcıoğlu, girişi ile başkanlık yarışı da biraz daha hızlanmış oldu.



LİSE MEZUNU

Eşref Hamamcıoğlu, 1954 yılında İstanbul doğdu... 1975 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1980 yılında Sorbonne 'Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Türk-Fransız Ticaret Derneği, TÜSİAD, Türkiye Olimpiyat Komitesi üyesidir. İngilizce ve Fransızca biliyor. Evli ve bir çocuk babası...



OMUZ TARTIŞMASI

Eşref Hamamcıoğlu, son toplantıda Divan Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılacağını açıklamıştı. Hamamcıoğlu Divan Kurulu Toplantılarında sırasında, başkan Mustafa Cengiz'e sık sık sert eleştiriler yöneltmiş ve yönetim, toplantılara katılmama kararı almıştı. Yine Ali Sami Yen'i anma töreninde ikili arasında 'Omuz atma' polemiği yaşanmıştı.