Hatayspor - Galatasaray maçı sonrası Levent Şahin: Camiadan özür diliyorum

İşte Şahin'in o açıklamaları:

"Bu geceyi bizim için izahı olmayan maç olarak değerlendiriyoruz. Hepimiz bu maçtan sonra özeleştiri yapıp buradan nasıl dersler çıkaracağımızı değerlendireceğiz. Milli maçlar sonrası maalesef bu tür maçlarla ve sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bugün bizi üzen şey sonuçtan ziyade sahada göstermediğimiz tepki, şahsımıza, kişiliğimize ve Galatasaray'a yakışmayan bir mücadele olmasıydı. Bu tür durumlarla ilk kez karşılaşmıyoruz. Daha önce de karşılaştık. Sonuçta Galatasarayız. Bunu nasıl yönetiriz, buradan nasıl çıkarız bunun hesaplarını yapacağız. Sonuçtan ziyade oynanan oyun ve gösterilen mücadeleden ötürü camiamızdan ve taraftarımızdan kendi adıma özür diliyorum."

Bu oyun yeterli değil. Bununla ilk kez karşılaşmıyoruz. Kalan maçlarda ne yapabiliriz, süreci nasıl yönetebiliriz, buradan nasıl çıkabiliriz, bunların hesaplarını yapacağız. Kendimize ve Galatasaray'a yakışan şekilde bu süreçten en kısa sürede çıkmaya çalışacağız. Oyuna dahil olan arkadaşlar bir tepki verdiler. Bu Galatasaray için yeterli, değildi. Sonuçtan çok bizi oynanan oyun ve verilen mücadele üzdü. Sadece oyuncu grubu olarak değerlendirilmesin. Hepimiz buna dahiliz."