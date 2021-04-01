Gedson ile yola devam

Portekiz ekibine, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun bir yıl daha kiralanması için 1.5 milyon euro önerildiği belirtildi. Gedson beklentilerin altında kalsa da Terim, uyum süreci yaşayan oyuncunun gelecek sezon takıma daha fazla katkı yapacağına inanıyor.
ZAM YAPILACAK
Sarı-kırmızılı takım, Fernandes için ara transfer döneminde Benfica'ya 500 bin euro transfer ücreti öderken, Portekizli oyuncuyla yarım sezonluğuna 650 bin euro karşılığında anlaşmıştı. Eğer kalırsa ücretine de zam yapılacak. Galatasaray forması altında 8 maça çıkan Gedson Fernandes, 1 gol attı.