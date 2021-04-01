Haberler Galatasaray Gedson ile yola devam

Gedson ile yola devam

, Portekizli futbolcuyu bir yıl daha kiralamak için 'nın kapısını çaldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 20:18 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Gedson ile yola devam
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, devre arasında yarım sezonluğuna alınan 'i bir sezon daha kiralamak istiyor. Teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda hareket eden ve yönetimi, Portekizli yıldızı bir yıl daha kiralamak için 'nın kapısını çaldı.

ekibine, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun bir yıl daha kiralanması için 1.5 milyon euro önerildiği belirtildi. Gedson beklentilerin altında kalsa da Terim, uyum süreci yaşayan oyuncunun gelecek sezon takıma daha fazla katkı yapacağına inanıyor.

ZAM YAPILACAK

Sarı-kırmızılı takım, Fernandes için ara transfer döneminde Benfica'ya 500 bin euro transfer ücreti öderken, Portekizli oyuncuyla yarım sezonluğuna 650 bin euro karşılığında anlaşmıştı. Eğer kalırsa ücretine de zam yapılacak. Galatasaray forması altında 8 maça çıkan Gedson Fernandes, 1 gol attı.
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