Haberler Galatasaray Galatasaray transfer için masaya oturmaya hazırlanıyor! Kaan Ayhan...

için masaya oturmaya hazırlanıyor! ...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, sezon sonunda ile yola devam etme kararı alırken, gündeme yeni bir savunmacı daha geldi. Buna göre Cimbom, A Milli Futbol Takımı'mızda forma giyen Sassuolo'lu 'ın peşine düştü. İşte detaylar....

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 10:00 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 10:05
Galatasaray transfer için masaya oturmaya hazırlanıyor! Kaan Ayhan...

Sezon sonunda ile yeni bir sözleşme imzalaması beklenen 'da transfere dair önemli gelişmeler yaşanıyor. Aktarılan bilgilere göre Cimbom, gelecek sezon savunma bölgesi için düşündüğü ismi buldu.

Buna göre Galatasaray, daha önce de kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan'ı yeniden gündemine aldı.

ÇOK YÖNLÜ
'ın sağ bek, stoper ve ön liberoda forma giyebilmesi sarı kırmızılıların iştahını kabartıyor.

Bununla beraber Galatasaraylı yöneticilerin en kısa zamanda Sassuolo ile için masaya oturacağı aktarıldı.

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