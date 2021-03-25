Galatasaray transfer için masaya oturmaya hazırlanıyor! Kaan Ayhan...

Sezon sonunda Marcao ile yeni bir sözleşme imzalaması beklenen Galatasaray'da transfere dair önemli gelişmeler yaşanıyor. Aktarılan bilgilere göre Cimbom, gelecek sezon savunma bölgesi için düşündüğü ismi buldu.

Buna göre Galatasaray, daha önce de kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan'ı yeniden gündemine aldı.

ÇOK YÖNLÜ

Kaan Ayhan'ın sağ bek, stoper ve ön liberoda forma giyebilmesi sarı kırmızılıların iştahını kabartıyor.

Bununla beraber Galatasaraylı yöneticilerin en kısa zamanda Sassuolo ile transfer için masaya oturacağı aktarıldı.