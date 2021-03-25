Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Luyindama ve Marcao'nun o istatistiği...

G.Saray'ın evinde Ç.Rize 4-3 yenildiği maçta çok kritik hatalara imza atan ve cezalı duruma düşen Marcao ile stoperdeki partneri Luyindama'nın savunmadaki performansları tartışılırken, diğer büyük takımların gerideki ikililerinin aksine skora katkı da sağlayamadı.

Gerek Marcao gerekse Luyindama bu sezon ligde hiç gol atamazken, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon'daki stoperler bu alanda sarı-kırmızılı ikiliyi geçti.

Örneğin Beşiktaş'ın iki stoperinden Vida 4, Welinton 1 gol atarken, F.Bahçe'nin geri ikilisinde Szalai 1, Serdar Aziz 2 kez ağları havalandırdı.

Trabzon'da da Edgar Ie 1, Vitor Hugo 2 kez ligde gol sevinci yaşadı. Hugo ayrıca kupada da 2 gol attı. [Milliyet]