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'da büyük hayal kırıklığı! ve 'nun o istatistiği...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz dönemlerde yakaladığı uyumla alkışları üzerine toplayan - ikilisi, 2020-21 sezonunda büyük bir hayal kırıklığı yarattı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 09:35
Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Luyindama ve Marcao'nun o istatistiği...

G.Saray'ın evinde Ç.Rize 4-3 yenildiği maçta çok kritik hatalara imza atan ve cezalı duruma düşen ile stoperdeki partneri 'nın savunmadaki performansları tartışılırken, diğer büyük takımların gerideki ikililerinin aksine skora katkı da sağlayamadı.

Gerek Marcao gerekse Luyindama bu sezon ligde hiç gol atamazken, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon'daki stoperler bu alanda sarı-kırmızılı ikiliyi geçti.

Örneğin Beşiktaş'ın iki stoperinden Vida 4, Welinton 1 gol atarken, F.Bahçe'nin geri ikilisinde Szalai 1, Serdar Aziz 2 kez ağları havalandırdı.

Trabzon'da da Edgar Ie 1, Vitor Hugo 2 kez ligde gol sevinci yaşadı. Hugo ayrıca kupada da 2 gol attı. [Milliyet]

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